Вячеслав Косинеров открыл свою группу по муай-тай 9 1.06.2017, 8:16

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Политзаключенный решил учить белорусов, как защищаться от бандитов.

Анархист и бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров широко известен политическими перформансами и смелыми высказываниями. О другой же составляющая его жизни - приверженность к спорту - знали не все. Активист открыл свою группу по муай-тай и кикбоксинга в клубе единоборств «Мангуст» и объявил открытый набор, сообщает «Белсат».

«Мне кажется, что это наиболее простая и эффективная техника самообороны. И это духовно закаляет человека, в том числе и воспитывает морально-физические качества. То есть это не просто там - становимся бойцами, нет, это испытание для духа и для тела в том числе», - объясняет свой выбор Вячеслав.

Школа самообороны не ограничивает участников по возрасту

Пока для набора у Вячеслава Косинерова открыта группа для начинающих, но в планах - детская, а также группа для бойцов более высокого уровня.

«В Беларуси недавно проходил чемпионат мира по тайскому боксу - показывает, что мы признаны в мире. Беларусь заняла командное первое место. По муай-тай Беларусь всегда на первых позициях в мире, в первой тройке», - отметил Вячеслав Косинеров.

Тайским боксом - или муай-тай - Вячеслав Косинеров профессионально занимается более восьми лет. На его счету - выступления на республиканских соревнованиях.

Муай-тай с таиландского переводится как «свободный бой»

В нем, как и в кикбоксинге, разрешены удары не только руками, но и ногами. Овладеть приемами не слишком сложно. Чтобы уметь защитить себя на улице, достаточно полугодового курса. Для профессиональных же выступлений на соревнованиях может уйти до 3-х лет. Быть на равных с ребятами хотят и девушки.

«Сейчас как никогда очень важно защитить себя не только от каких-то хулиганов, которые могут напасть, но и от нашей доблестной милиции», - полагает посетительница клуба Марина Носенко.

Именно за перформанс против милицейского беспредела Вячеславу Косинерову совсем недавно грозило тюремное заключение. В марте на активиста завели уголовное дело по статье «хулиганство». Он совершил дерзкую акцию, накинув петлю на шею «царскому городовому» - скульптуре возле здания Министерства внутренних дел в Минске. В итоге суд приговорил активиста к штрафу.