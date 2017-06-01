Сегодня Трамп примет историческое для США решение 3 1.06.2017, 8:26

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Президент США уже написал о том, что его заявление в Белом доме снова «сделает Америку великой».

Президент Дональд Трамп сообщил, что в четверг объявит, будут ли США выходить из исторического Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году, сообщает «Голос Америки».

Трамп написал в Твиттере вечером в среду, что сделает объявление на мероприятии в Розовом саду Белого дома в 15 часов в четверг. Твит завершался предвыборным лозунгом Трампа: «Сделаем Америку снова великой».

Ранее в тот же день на фотосессии с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком Трамп заявил, что выслушивает мнения «многих людей, и сторонников, и противников», рассматривая возможные варианты действий.

Представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что среди людей, с которыми президент обсуждает этот вопрос, есть лидеры делового сообщества США и главы зарубежных государств.

Несколько информагентств сообщили в среду, что президент уже принял решение о выходе из международного соглашения, которое поддержали 195 государств. Такой шаг станет крупным отступлением от политики экс-президента Барака Обама, понравится республиканскому электорату Трампа, но возмутит экологов и союзников Америки.

Представители природоохранного сообщества отреагировали на сообщения о предстоящем решении глумливыми комментариями, а мэры крупных американских городов пообещали соблюдать соглашение вне зависимости от решения Трампа.

«Если Белый дом выйдет из Парижского соглашения по климату, то мы поддержим его в Лос-Анджелесе», – написал в Твиттере мэр города Эрик Гарсетти.

Его нью-йоркский коллега Билл де Блазио написал в той же социальной сети: «Мы возьмем этот вопрос в свои руки. Я планирую подписать указ о том, что Нью-Йорк сохранит свою приверженность Парижскому соглашению».

Возмущенная реакция активистов-экологов была предсказуемой, учитывая, что такое решение будет идти вразрез с их интересами.

«Дональд Трамп совершает историческую ошибку, на которую с ужасом будут смотреть наши внуки, задаваясь вопросом, как мировой лидер мог быть столь оторван от реальности и морали», – говорится в заявлении президента экологической организации Sierra Club Майкла Бруна, направленном «Голосу Америки».

«Лига избирателей за охрану природы» (League of Conservation Voters) назвала ожидаемое решение «крайне безответственным».

Предприниматель-миллиардер Илон Маск, основатель компании Space X, пригрозил выйти из трех консультативных советов Белого дома по науке, если президент действительно выйдет из соглашения.

Впрочем, были и позитивные отклики.

Двадцать два республиканских сенатора на прошлой неделе направили Трампу письмо, в котором призвали его «недвусмысленно порвать с Парижским соглашением».

Авторы письма утверждают, что если США останутся участниками договора, «они подвергнутся значительному риску судебных разбирательств», которые осложнят усилия Трампа по отмене нормативных актов администрации Обамы, известных, как план «Чистая энергия».

Бретт Шефер из поддерживающего Трампа Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения не должно представлять большую проблему для президента, который во время избирательной кампании называл изменения климата «фикцией».