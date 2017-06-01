Могилевчане взбунтовались против «гаражного рейдерства» чиновников 1 1.06.2017, 8:32

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В Могилеве разгорается конфликт между администрацией Ленинского района и владельцами гаражей.

Вступление в создаваемую в Могилеве гаражную ассоциацию приведет к повышению размера членских взносов и лишит членов кооператива возможности влиять на состояние дел в организации, заявили 30 мая на собрании члены кооператива «Спутник-2008», сообщает сайт 6tv.by.

Местные СМИ уже сообщали, что в Могилеве в настоящее время разгорелся конфликт между членами гаражного кооператива «Спутник-2008» и администрацией Ленинского района. Владельцы гаражей обвинили местные власти в незаконных действиях, попытках сместить председателя кооператива Светлану Хамрителеву с возможной целью его рейдерского захвата создаваемой в городе гаражной ассоциацией. 29 апреля администрация района, которая считает, что Хамрителева не является председателем с 2014 года, пыталась провести собрание кооператива, но оно не состоялось из-за ухода собравшихся членов кооператива. 30 мая руководство «Спутника-2008» также организовало собрание, которое в свою очередь не состоялось из-за отсутствия кворума.

Несмотря на то, что никаких решений собрание принять не могло, его участники заявили, что администрация района действует незаконно и не в интересах членов кооператива. Люди высказывали недоумение, на каком основании их председатель перестал быть таковым еще в 2014 году, однако до последнего времени районные власти ничего про это не говорили и взаимодействовали с Хамрителевой.

«Администрация хочет, чтобы мы вступили в ассоциацию, а это приведет не только к увеличению размера членских взносов, но и к тому, что мы лишимся возможности сами решать свои дела», – заявил один из членов кооператива, отметив, что впоследствии владельцам гаражей грозит утрата их собственности.

О том, что Администрация Ленинского района пытается воспрепятствовать членам кооператива уже в настоящее время реализовывать права купли-продажи гаражей, рассказывал один из присутствующих, пожелавших купить гараж в «Спутнике-2008». Согласно представленным документам, глава администрации Виктор Лавринович направил в Бюро по регистрации и земельному кадастру сообщение о нецелесообразности проведения сделок по регистрации гаражей в гаражном кооперативе. Только обращение в прокуратуру позволило осуществить покупку гаража, отметил участник собрания. Поскольку прошедшее собрание не имело кворума, то никакие решения на нем не принимались. Члены кооператива «Спутник-2008» наметили следующее собрание, на котором намерены все же собрать кворум.