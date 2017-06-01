Глава парламента Венесуэлы призвал ЕС ввести санкции против Мадуро 2 1.06.2017, 8:50

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Хулио Борхес и Антонио Таяни в Брюсселе

Ограничительные меры должны быть введены и против чиновников диктатора, нарушающих права человека.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес призвал ЕС ввести санкции против правительства президента страны Николаса Мадуро.

Ограничительные меры должны быть приняты в отношении тех, кто нарушает права человека, заявил Борхес в среду, 31 мая, на встрече с председателем Европарламента Антонио Таяни в Брюсселе, сообщает «Немецкая волна».

Европарламент изучит возможность введения индивидуальных санкций против чиновников, которые причастны к нарушениям прав человека во время разгона демонстраций, говорится на сайте Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Европарламент напомнил о своей резолюции по Венесуэле

В то же время пресс-служба Европарламента сообщает, что депутаты обсудили с Борхесом экономический, социальный и политический кризис в Венесуэле. Многие из них выразили солидарность с усилиями Борхеса по восстановлению мира в Венесуэле и подчеркнули, что ранее Европарламент уже принимал резолюцию, в которой осуждались «жестокие репрессии» венесуэльских сил безопасности.

В документе от 27 апреля также содержался призыв к правительству Венесуэлы обеспечить полное восстановление демократического порядка и немедленно освободить всех политических заключенных. О возможных санкциях против правительства Венесуэлы в сообщении пресс-службы Европарламента не говорится.

Жители Венесуэлы с начала апреля протестуют против президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. За два месяца протестов в Венесуэле погибли 69 человек, около трех тысяч были задержаны на демонстрациях, из них 1351 все еще находится под стражей.

Национальная ассамблея Венесуэлы сейчас единственный государственный институт в стране, которым руководит оппозиция.