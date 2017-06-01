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Биологи нашли неожиданное средство для продления молодости

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  • 1.06.2017, 8:59
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Главное достоинство нового препарата – его каждый может купить по доступной цене.

Биологи из США выявили, что краситель метиленовый синий, который можно приобрести по низкой цене, оказывает благоприятное влияние на кожу человека, сообщает журнал Scientific Reports, в котором опубликовано соответствующее исследование (перевод – ria.ru).

Для проведения научного эксперимента специалистам потребовались клетки кожи трех категорий людей — здоровых людей среднего возраста, пожилых людей в возрасте около 80 лет и молодых людей со специфическим заболеванием, которое вызывает ускоренное старение. При воздействии данного красителя образцы кожи значительно улучшались в связи с продлением жизни фибробластов, которые отвечают за формирование сосудов, заживление повреждений кожи, синтез коллагена, эластина и т.д. Биологи также установили, что эффект от воздействия красителя на кожу не был временным — изменения наблюдались и по окончанию эксперимента.


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