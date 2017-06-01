Стало известно, чем будет заниматься Косинец в качестве помощника Лукашенко 29 1.06.2017, 9:09

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Александр Косинец

Должностные обязанности чиновника могли бы заинтересовать футурологов и писателей-фантастов.

Александр Косинец, который назначен помощником Лукашенко, будет курировать на этом посту реализацию стратегических проектов. Это следует из указа №194 от 30 мая 2017 года, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Документом вносятся изменения в указ от 13 февраля 2017 года №40 «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь». Тогда была утверждена структура данного государственного органа, которая включала в себя должность помощника Лукашенко по вопросам законодательной и судебной деятельности.

Согласно новой редакции, название должности изменено на «Помощник президента Республики Беларусь». Откорректирован и соответствующий пункт положения о помощнике Лукашенко.

Определено, что среди основных его функций - контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями Лукашенко, мониторинг ситуации и информирование в установленном порядке правителя о ходе выполнения Национальной академией наук государственных программ научных исследований и инновационного развития, а также о результатах коммерциализации научных разработок.

Помощник также уполномочен вносить правителю в установленном порядке через администрацию Лукашенко предложения, направленные на эффективную реализацию стратегических проектов. Он же будет взаимодействовать по соответствующим вопросам с Советом Министров, НАН Беларуси, республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами.