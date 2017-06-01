Протест мозырских рыбаков заставил власть пойти на уступки 21 1.06.2017, 9:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Минсельхозпрод предложил снизить накал страстей и отказаться от аренды рек.

Активное сопротивление мозырян сдаче в аренду части Припяти может изменить ситуацию по всей стране. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подготовило проект нормативного правового акта, который исключает возможность предоставления в аренду рек и каналов, сообщает greenbelarus.info.

Об этом говорится в ответе министерства, который получил Дмитрий Богачев, координатор протестного движения мозырских экологов и рыбаков против намерений местной власти сдать в аренду 91 километр реки Припять и более 300 гектаров пойменных водоемов.

Борьба мозырян против аренды Припяти длится уже более месяца. Все началось с публикации в местной газете «Жыцце Палесся» сообщения о проведении аукциона за право заключения договора аренды реки. Горожане и жители населенных пунктов района собрали более 7000 подписей против аренды. Но, несмотря на это, Мозырский райисполком 22 мая провел аукцион, в котором участвовала только мозырская организация Беларусского общества охотников и рыболовов. Она и получила право на заключение договора аренды Припяти.

Пока в Мозыре организовывали аукцион и пытались всячески успокоить общественность, в Минсельхозпроде Беларуси разрабатывали нормативно-правовой акт, который вообще упразднит возможность аренды рек.

Как сообщается в ответе за подписью заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, проект направлен на рассмотрение правителю Беларуси. Пока Александр Лукашенко не примет решение по этой проблеме, сообщают в Минсельхозпроде, ведомство не будет согласовывать договора на право аренды рек и каналов.

Снизить накал страстей

Нарекания на работу арендаторов можно услышать практически из любого региона, где крупные реки находятся в аренде. Минсельхозпрод в письме направленном Гомельскому облисполкому, обращает внимание на то, что предоставление рек в аренду создает социальную напряженность и конфликтные ситуации в обществе. Именно для предупреждения этого и предлагается исключить водотоки – реки и каналы – из категории рыболовных угодий, предназначенных для предоставления в аренду.

Правда, в Гомельском облисполкоме оснований для отказа от аренды Припяти не видят. Несмотря на то, что данная ситуация действительно создала в Мозырском и соседнем Калинковичском районах весьма напряженную обстановку, гомельские вертикальщики, как следует из их ответа все тому же Дмитрию Богачеву, менять свои планы не собираются.

Возможно, на момент подготовки ответа мозырскому активисту в облисполкоме еще не получили письмо профильного республиканского ведомства.

Однако борьба мозырских рыбаков и экологов за право народа пользоваться великой полесской рекой без оглядки на неких собственников может стать прецедентом, который положит конец арендным отношениям в сфере использования общенациональных природных объектов.