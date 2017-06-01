Как слон в посудную лавку 10 1.06.2017, 9:30

8,657

Самая большая атомная подлодка России идет в Финский залив.

Отдыхающие, вышедшие под парусом в море или путешествующие по морю из Таллина, вскоре после праздника середины лета будут иметь возможность наблюдать невиданное доселе зрелище. Именно тогда путь самой большой в мире подводной лодки «Дмитрий Донской», с атомным реактором и возможностью оснащения ядерными боеголовками, будет пролегать вдоль финского фарватера, пишет издание hbl.fi (перевод – inosmi.ru).

Через несколько недель самая большая в мире подводная лодка «Дмитрий Донской» пересечет Финский залив по пути в Санкт-Петербург, где она примет участие в российской выставке вооружений вскоре после того, как лето перевалит за середину. Атомный гигант станет гвоздем программы, привлекающим людей на празднование Дня российского флота в Кронштадте 30 июля.

«Балтийское море относительно мало, и если к нам сюда в гости заглянет атомная подлодка такой величины, это можно будет сравнить с визитом слона в посудную лавку».

Такое сравнение проводит капитан 2-го ранга Осси Лийматайнен (Ossi Liimatainen), преподаватель морской тактики в Высшей школе обороны Финляндии.

«Дмитрий Донской» никоим образом не приспособлен для того, чтобы ходить по Балтийскому морю или Финскому заливу. Подводные лодки проекта «Акула» конструировались во время холодной войны как часть тогдашней ядерной доктрины о взаимоуничтожении сверхдержав. Она основывалась на том, что стороны, США и Советский Союз, не только могли уничтожить друг друга с помощью ядерного оружия, но и развивали силы ответного удара. Это значило, что страны с помощью подводных лодок, скрытых в неизвестных частях моря, могли проводить опустошающие ответные атаки даже после разрушительного первого ядерного удара. В теории это значит, что ни одна из сторон не осмеливается напасть, ведь это равносильно самоубийству, и в мире царит баланс, основанный на страхе.

Сейчас Балтийское море ожидает визита атомного гиганта из русского флота. Новость появилась еще в прошлом месяце, когда об этом написала норвежская газета Barents Observer со ссылкой на русскую «Известия». «Дмитрий Донской» — последняя из шести построенных для Советского Союза подлодок проекта «Акула», остающаяся на службе. Ее родной порт находится в Северодвинске на Белом море. Подводная лодка относится к тому же типу, что и субмарина в фильме «Охота за «Красным октябрем», вышедшим в начале 1990-х. Главную роль советского капитана подводной лодки сыграл Шон Коннери.

«Балтийское море — настолько маленькое и мелкое, что не получится использовать подводную лодку так, как это предполагалось ее конструкторами», — говорит Осси Лийматайнен, по оценкам которого «Дмитрий Донской» будет вынужден большую часть времени идти на поверхности, так как в Балтийском море и Финском заливе не найдется места, достаточного для безопасного подводного прохода.

Первой победой будет, если «Дмитрию Донскому» удастся пройти через Большой Бельт, где требуется осадка судов менее 15 метров. У «Донского» осадка 12 метров.

«Дмитрий Донской» создавался, чтобы транспортировать 20 баллистических ракет, которые в общей сложности имеют 200 ядерных боеголовок. Заряд каждой из них — в 10 раз больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.

У Финляндии и России есть договоренности, обязующие страны сообщать о транспортировке радиоактивного груза, но эти договоренности не касаются военных морских судов. Поэтому маловероятно, что, например, финский Центр радиационной безопасности получит какое-то оповещение перед визитом «Дмитрия Донского» в Балтийское море, который можно расценить как демонстрацию силы со стороны России.

«Это вызывает ряд вопросов»

«В первую очередь я вижу в этом внутриполитическую манифестацию: они хотят показать свою мощь собственному народу. Но, конечно, это вызывает ряд вопросов: почему Россия хочет именно сейчас привести сюда подлодку, которая никогда тут раньше не была?» — рассуждает Лийматайнен.

«Дмитрий Донской» — не единственное атомное судно с ядерными боеголовками, которая отправится в путь в течение двух месяцев. Компанию «Дмитрию Донскому» составит самый крупный и тяжеловооруженный корабль российского флота — крейсер «Петр Великий».

Шведский капитан и участник дебатов по вопросам обороны Никлас Виклунд (Niklas Wiklund) в прошлом месяце прокомментировал запланированный визит корабля в газете Blekinge Läns Tidning. Он критически относится к идее отправить эти два корабля в Балтийское море и считает, что есть вероятность, что и «Дмитрий Донской», и «Петр Великий» могут остаться после парада, чтобы участвовать в русских военных учениях «Запад», которые проводятся в Балтийском море каждые четыре года. Ранее в учениях преобладали наступательные десантные операции.

В Высшей школе обороны в Хельсинки не считают, что гигантские военные корабли могут сыграть сколько-нибудь существенную роль в учениях, которые вызывали особое беспокойство в Прибалтике.

«Конечно, не исключено, что корабли останутся на учения «Запад», но для обоих кораблей зона, пригодная для маневров, в Балтийском море очень ограничена. Поэтому я с трудом представляю, какую оперативную пользу они могу принести учениям. Но, конечно, кораблям могут дать какую-то символическую роль», — говорит Лийматайнен.

Центр радиационной безопасности в готовности

В Центре радиационной безопасности Stuk также обратили внимание на запланированный морской визит.

«Реакторы корабля меньше, чем на атомной станции. И излучение, и объем радиоактивных веществ можно сопоставить примерно с десятой долей реактора атомной станции. Если случится несчастье, последствия будут меньше, чем при аварии на атомной станции на суше», — говорит Антеро Кууси, главный инспектор Центра радиационной защиты Финляндии.

Несчастный случай с реактором на борту подводной лодки или ракетного крейсера «Петр Великий» потребовал бы, однако, защитных мер в прибрежных районах. Ядерные боеголовки, для транспортировки которых сконструирована подводная лодка, предназначены для тотального опустошения, но Кууси говорит, что финнам не нужно беспокоиться о том, что они могут детонировать по ошибке, когда подлодка будет проплывать мимо Финляндии. Это технически невозможно. Однако возможные сценарии центра Stuk включают в себя пожар, который может привести к повышению уровня радиационной опасности, хотя и ограниченному.

Антеро Кууси хочет успокоить людей относительно рисков и говорит, что Центр радиационной безопасности не намерен предпринимать каких-либо особых мер, пока корабли не прибудут в Финский залив.

«В нашу задачу входит быть готовыми к атомным несчастным случаям, и визиты кораблей вроде этих в наших сценариях учтены», — заверяет Кууси.