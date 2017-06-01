Бразильский вратарь уехал со стадиона на такси прямо во время матча 2 1.06.2017, 9:41

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Фото: FIGUEIRENSE FC

Голкипер не захотел продолжать игру из-за нелепого гола.

Бразильский вратарь Фабио Госалвес из клуба «Фигейренсе» расстроился из-за двух пропущенных мячей в игре против клуба «Боа» и уехал в перерыве со стадиона на такси, сообщает ria.ru.

Гонсалвес в дебютном матче за клуб пропустил курьезный гол после неудачной игры на выходе. На видео заметно, как один из игроков «Боа» пробил штрафной с центра поля, однако Гонсалвес не смог зафиксировать летевший в его руки мяч. Еще один гол голкипер пропустил с пенальти.

В перерыве игрок сел в такси и уехал по личным делам и не вернулся. После этого в руководстве «Фигейренсе» приняли решение расторгнуть контракт с 38-летним голкипером.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Боа».