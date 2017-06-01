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Под Гомелем мужчина в шинели и буденовке порубил саблей имущество на $500

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  • 1.06.2017, 9:36
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Преступление с нетривиальным сюжетом произошло в деревне Прибор Гомельского района.

Как сообщил следователь Горбачев А. И. газете Гомельского района «Маяк», накануне праздника Дня победы 9-го мая мужчина, изрядно выпив, облачился в шинель и буденовку времен Великой Отечественной, после чего отправился в деревню с... саблей.

Там он порубил имущества граждан по меньшей мере на 1000 рублей. К счастью, боевые действия распространились только на неодушевленные предметы и обошлось без человеческих жертв.

В ходе допроса подозреваемый объяснил, что относится к военной семье и экипировка, включая саблю, досталась ему от отца и деда.

— Мои отец и дед были военными, от них мне это все и досталось, — пояснил на допросе гражданин. — А вот преступлений я не совершал, ну не помню я этого.


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