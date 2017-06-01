Служебные собаки Минобороны Беларуси остались без российского пайка 4 1.06.2017, 9:59

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Компания «Алиди-Вест» не исполнила обязательств по заключению договора о государственной закупке.

Минобороны Беларуси отменило результаты торгов на поставку 63,1 тонн российского сухого корма для собак в связи с тем, что победитель торгов, компания «Алиди-Вест», не исполнила «обязательства по заключению договора о государственной закупке».

Соответствующая информация о крупнейшей закупке кормов для собак размещена на официальном сайте госзакупок Беларуси icetrade.by, пишет «Ежедневник».

«Алиди-Вест» – это дочерняя структура в Беларуси крупной российской дистрибьюторской компании «Алиди». Она представляет интересы на белорусском рынке одной из крупнейших мировых компаний P&G и других крупных производителей товаров FMCG. Как сказано в документах, подданных на торги Минобороны, планировалось, что «Алиди-Вест» завезет в Беларусь корма российского производства.

Первоначально участвовали в торгах четыре претендента, среди которых кроме «дочки» «Алиди» фигурировали компании «РусканБел», «ЗооСмайл» и Жабинковский комбикормовый завод. Однако Жабинковский комбикормовый завод отсеялся на предварительном этапе оценки предложений, поскольку в его сухом корме отсуствовали обязательные по условиям торгов рыба и рыбные продукты и продукт не соответствовал нормам по содержанию жиров и энергетической ценности.

На втором этапе победителем была определена компания «Алиди-Вест» с ценой поставки 205 тыс. рублей (с НДС). Но в итоге собаки Минобороны не дождались российского пайка.