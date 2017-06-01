Что самое главное в истории с недосыпающим Колей 7 Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

1.06.2017, 10:15

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Тема «невысыпающихся мальчиков» набила уже изрядную оскомину.

И хочется уже закрыть эту дверь в сонное царство, но главные его герои продолжают будоражить окружающих. Тем более что история с каждым новым телодвижением все больше напоминает театр абсурда. Вот Коля пожаловался на недосыпание, вот папа отреагировал, вот школы всей страны подкорректировали графики с учетом утреннего сна сына Лукашенко и вот уже сам Коля считает это неправильным.

А тут еще и вице-премьер Жарко на голубом глазу заявляет, что дело совсем не в президенте, а этот вопрос в свою бытность министром здравоохранения он не поднимал потому, что дети у него большие и он «немножко забыл».

Но меня в этой истории больше удивляет реакция отдельных комментаторов, которые тут же кинулись защищать инициаторов переноса.

«Есть множество детей и родителей, которых устраивает 9 утра. А авторы таких статей, нападая на подростка, подписываются под своей некомпетентностью. Выбирайте в оппоненты равных, т.е. взрослых!»

«Хлебом ни корми, но дай любое даже удобное для большинства нововведение сделать политической кампанией и обязательно с приставкой «анти». Это как подросток, который отвергает выгодное ему предложение только потому, что это мама сказала».

И прочее-прочее из разряда «руки прочь от Коли», а также о том, у кого какие временные предпочтения, и какие мы, нячэсные журналисты, даже самую хорошую идею мечтаем опоганить и раскритиковать.

Чтобы, наконец, прекратить эту бессмысленную дискуссию, хочу пояснить, что же главное в истории с папой и Колей, и почему она так задевает меня и многих других.

Дело в том, что весь этот шум и публикации в СМИ — это не про Колю. Пусть себе спит спокойно мальчик, сколько позволяет его здоровый организм и папа. Это даже не про то, во сколько стоит водить детей в школу. Если кого-то интересует мое мнение на этот счет, то, как мать ребенка (кстати, Колиного ровесника), считаю, что этот вопрос должен лежать в плоскости «родители – школа» в зависимости от специфики заведения и региона (например, если детей подвозят в школу из дальних деревень).

Это о том, что менять школьный график всей страны под отдельно взятого ребенка — это явный перебор, свидетельствующий о вседозволенности и пренебрежении к собственным гражданам. Это о чиновниках-подхалимах, которые готовы переписать любые правила и нормы по первому же требованию лишь одного человека. Про того самого человека, который эти распоряжения дает, руководствуясь лишь собственным представлением о прекрасном и пожеланиями своих родственников.

А еще — про нас с вами, которые позволяют все это.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»