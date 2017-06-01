Стокгольмский арбитраж встал на сторону Украины в споре с «Газпромом» 6 1.06.2017, 10:27

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Суд также предписал российской компании пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года.

Стокгольмский арбитраж отменил требование «бери или плати» по контракту «Газпрома» с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину. Суд также предписал российской компании пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года, передает РБК.

Стокгольмский арбитраж отказал «Газпрому» о взыскании с «Нафтогаза» 34,5 миллиардов долларов

Как сообщает пресс-служба украинского нефтегазового холдинга, общие требования «Газпрома» к «Нафтогазу», связанные с условием «бери или плати», составляют 34,5 млрд долларов.

«Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требование «Нафтогаза» по принципу take-or-pay», - говорится в сообщении компании. Кроме того, суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий (речь идет о ценообразовании на газ начиная с 2014 года).

В пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» РБК подтвердили, что компания получила решение Стокгольмского арбитража, которое «полностью отклонило условие «бери или плати». Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа.

В 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу», в котором потребовал взыскать с украинской госкомпании плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую она должна была оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива).

По состоянию на конец мая требования «Газпрома» к «Нафтогазу» достигают 47,1 млрд долларов. Большая их часть связана именно с условием «бери или плати» (34,5 млрд долларов) и касается недобора газа украинской стороной в 2012-2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором-четвертом квартале 2016 года.

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в марте допускал, что в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже украинскую компанию ждет банкротство.