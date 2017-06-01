Студент из Шри-Ланки выучил белорусские молитвы, чтобы служить в костеле 2 1.06.2017, 10:32

В католическом храме Святого Духа в Витебске у алтаря служит 24-летний Крис Харрис.

Министрант, который помогает священнику совершать святую мессу, приехал из Шри-Ланки, чтобы учиться в медицинском университете. Крис Харрис родился в католической семье губернатора и директора предприятия, а в Витебске стал посещать местный приход, пишет kp.by.

Парень захотел служить у алтаря и ради этого выучил «Отче наш» и другие молитвы на белорусском языке, которые верующие произносят на мессе.

Также во время службы Крис читает из литургической тетради «Молитву верных» по-белорусски. Парень признался, что учил белорусские молитвы через интернет.