Политику Лукашенко в Германии охарактеризовали одним емким словом 8 Руслан Горбачев, «Салідарнасць»

1.06.2017, 10:38

Белорусским журналист пообщался в МИД Германии с немецким дипломатом.

Не так давно в составе группы журналистов и блогеров из Беларуси, Украины и России удалось пообщаться в МИД Германии с немецким дипломатом.

Прежде всего, конечно, интересовал взгляд мидовца на происходящее в Беларуси. Немецкий дипломат сказал, что наша страна для жителей Германии остается белым пятном на карте Европы, которое мало кому понятно.

Точнее сказать, отметил сотрудник МИДа, внешняя политика Александра Лукашенко вполне ясна – дипломат охарактеризовал ее словом «базар».

На вопрос журналистки белорусского телевидения, как в Германии отнеслись к введению Беларусью пятидневного безвизового режима для прибывающих в страну через национальный аэропорт, мидовец без обиняков ответил: вообще не заметили. Он также объяснил, как шаг наших властей восприняли дипломаты: это был сигнал для Путина – опять идет торговля, базар.

А вот, что в Германии не понимают, так это общественные процессы, происходящие в Беларуси, сказал мидовец. При этом он добавил, что гражданское общество в нашей стране более развито, чем это может показаться со стороны. И также обратил внимание, что среди постсоветских стран в Беларуси самый высокий процент населения с шенгенскими визами.

Ну а закончилась встреча в МИД Германии одновременно комичной и грустной ситуацией. Один из представителей России довольно долго выставлял претензии Западу за «унижения» 90-х и не только годов, которые, как можно было понять из его слов, проявились, в том числе, в виде расширения НАТО на Восток.

В конце концов, Германии и Западу в лице скромного немецкого дипломата было предложено забыть о прежних обидах, сесть за стол и определить новый мировой порядок. Надо ли говорить, что представители Украины и Беларуси наблюдали за этим спичем с отвисшими челюстями.

Ответ сотрудника МИД был примерно таков: время соглашений вроде ялтинских безвозвратно ушло, неправильно решать судьбу менее крупных держав за их спиной. К тому же недавний опыт, когда Запад решил отдать под влияние России постсоветское пространство, закончился печально: военными конфликтами с Грузией и Украиной.

Руслан Горбачев, «Салідарнасць»