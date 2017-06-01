Ударные группы авианосцев «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» провели учения у берегов Кореи 1.06.2017, 10:51

Фото: U.S. Navy

Многодневные учения позволят боевым командирам повысить оперативную маневренность на случай провокаций КНДР.

Два авианосца США начали проведение совместных военных учений в Японском море, сообщили «Голосу Америки» официальные представители ВМС США.

«Ударные группы авианосцев «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» проводят обычные операции в западном регионе Тихого океана», – заявил представитель ВМС США лейтенант Лорен Терри.

По заявлениям официальных представителей, авианосцы в сопровождении входящих в ударную группу самолетов и кораблей начали совместную операцию в международных водах Японского моря в среду.

Совместные учения двух авианосцев проходят через несколько дней после того, как Северная Корея провела очередной запуск ракеты в Японском море.

Многодневные учения с участием нескольких авианосцев дают «боевым командирам значительную оперативную маневренность на случай, если им придется реагировать на ситуацию в регионе», – сообщил Терри.

«Такие возможности ВМС США позволяют поддерживать безопасность, стабильность и процветание во всем индийском и азиатско-тихоокеанском регионе», – отметил Терри.

В ударную группу авианосца «Рональд Рейган» входит крейсер «Шилох» (Shiloh) и эсминцы «Бэрри» (Barry) и «Маккэмпбэл» (McCampbell).

В ударную группу авианосца «Карл Винсон» входят эсминцы «Уэйн Мейер» (Wayne E. Meyer) и «Майкл Мерфи» (Michael Murphy), а также крейсер «Лейк Шамплейн» (Lake Champlain).

ВМС и ВВС США регулярно проводят работу в международных водах в западной части Тихого океана, куда относятся и воды вблизи Корейского полуострова.

Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что 28 мая КНДР произвела запуск ракеты малой дальности, которая не представляет угрозы для континентальных США. Однако, по словам военных, армия США неизменно «привержена обеспечению безопасности союзников США: Южной Кореи и Японии».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал вместе с США принять определенные меры по сдерживанию Северной Кореи.