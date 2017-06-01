В Гонконге продали самую дорогую в мире сумку 1 1.06.2017, 10:55

Фото: Reuters

Стоимость сумки Hermes из крокодиловой кожи составила $380 тысяч.

В Гонконге на торгах сумка французского дома моды Hermes установила мировой рекорд, уйдя с молотка за $380 тысяч долларов (2,94 млн гонконгских долларов). Об этом заявили представители аукционного дома Christie's, пишет korrespondent.net.

Покупатели сражались за лот в течение 15 минут, при этом победитель торгов не называется.

Продана была сумка Hermès Himalaya Birkin Bag, изготовленная из крокодиловой кожи и украшенная 18-каратным золотом и 205 бриллиантами. Выпущена она была в 2014 году.

До этого рекордсменом также была признана сумка серии Hermès Birkin, ушедшая с молотка за 300 тысяч долларов.