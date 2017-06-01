Не стало одного из наиболее авторитетных лидеров украинских униатов 1.06.2017, 11:15

Экс-глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте УГКЦ, в котором говорится, что блаженнейший архиепископ Любомир Гузар умер 31 мая в 18:30.

Президент Украины Петр Порошенко уже выразил соболезнования по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.

После смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Синод Украинской греко-католической церкви избрал, 25 января 2001 епископа Любомира Гузара новым предстоятелем.

На следующий день, 26 января 2001 года, в Соборе св. Юра во Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа, сразу же после которой папский нунций информировал, что Иоанн Павел II, как он сообщил телеграммой, не только подтверждает такой выбор синода, но и предоставляет новоинтронизированному верховному архиепископу титул кардинала.

В 2002 году верховный архиепископ Любомир освятил краеугольный камень своего Патриаршего собора в Киеве.

10 февраля 2011 папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа УГКЦ.

Соответствующую просьбу Гузар подал, когда ему исполнилось 75 лет.