закрыть
1 июня 2017, четверг, 16:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельский активист подал в суд на местный официоз

2
  • 1.06.2017, 11:45
  • 3,202
Сергей Ляпин

Публицист Сергей Ляпин подал в суд на государственное издание «Гомельская правда».

Гомельчанин стал объектом травли, которая развернулась на страницах официальной газеты. Поэтому и решил защитить свою деловую репутацию в судебном порядке, передает «Радыё Рацыя».

Сергей Ляпин намерен заставить газету «Гомельская правда» принести официальные извинения по поводу оскорбительной публикации.

- Авторы прошлись почти по всем моим публикациям. Я поднимаю вопросы целесообразности расширения улиц центра, которое обычно связано с уменьшение зеленых зон, тротуаров, установкой ограждений, ликвидацией пешеходных переходов. Это все, как следует, очень неприятно для городских властей.

Травля Сергея Ляпина в государственной прессе началась после того, как он опубликовал материал о строительстве многоэтажки на месте старого еврейского кладбища. Историк Мария Булавинская отмечает, что в статьях государственной газеты «Гомельская правда» аргументы отсутствуют.

- Я бы их назвала статьями в жанре советской эпохи, когда автор не заботится подбором различных выражений. Мы можем защищаться по каждому пункту, в котором обвиняют общественных активистов, потому что у нас есть факты.

Сергей Ляпин - архитектор по образованию, пишет статьи для независимой прессы на тему градостроительства и реконструкций центральных улиц Гомеля.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами