Гомельский активист подал в суд на местный официоз 2 1.06.2017, 11:45

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Сергей Ляпин

Публицист Сергей Ляпин подал в суд на государственное издание «Гомельская правда».

Гомельчанин стал объектом травли, которая развернулась на страницах официальной газеты. Поэтому и решил защитить свою деловую репутацию в судебном порядке, передает «Радыё Рацыя».

Сергей Ляпин намерен заставить газету «Гомельская правда» принести официальные извинения по поводу оскорбительной публикации.

- Авторы прошлись почти по всем моим публикациям. Я поднимаю вопросы целесообразности расширения улиц центра, которое обычно связано с уменьшение зеленых зон, тротуаров, установкой ограждений, ликвидацией пешеходных переходов. Это все, как следует, очень неприятно для городских властей.

Травля Сергея Ляпина в государственной прессе началась после того, как он опубликовал материал о строительстве многоэтажки на месте старого еврейского кладбища. Историк Мария Булавинская отмечает, что в статьях государственной газеты «Гомельская правда» аргументы отсутствуют.

- Я бы их назвала статьями в жанре советской эпохи, когда автор не заботится подбором различных выражений. Мы можем защищаться по каждому пункту, в котором обвиняют общественных активистов, потому что у нас есть факты.

Сергей Ляпин - архитектор по образованию, пишет статьи для независимой прессы на тему градостроительства и реконструкций центральных улиц Гомеля.