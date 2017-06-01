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Видеохит: Лосиха отбила детеныша у медведя

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  • 1.06.2017, 11:55
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Хищник несколько раз пытался приблизиться к малышу, но мать не позволяла.

В американском штате Аризона лосиха напала на медведя, чтобы защитить от него детеныша. Очевидцы сняли все на видео, сообщает segodnya.ua.

Лосенка сначала практически не видно, слышно только, как он пищит. Медведь несколько раз пытается приблизиться к лосенку, но под пристальным взором его мамы не решается.

В какой-то момент лосиха отворачивается, и тогда медведь применяет силу, хотя издали не совсем понятно, что именно он делает. Мама спасает детеныша, замахнувшись на хищника. Он тут же оставляет свою «жертву» и находит укрытие на дереве. После этого лосиха и лосенок уходят.

Авторы ролика отмечают, что о дальнейшей судьбе животных им ничего неизвестно.


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