Через неделю Минск увидит портреты великих князей и героев Оршанской битвы 2 1.06.2017, 12:14

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Художник Микола Купава отметит полувековой юбилей творческой деятельности персональной выставкой.

В минском Дворце искусства 7 июня откроется персональная выставка Миколы Купавы «Айчына светлая мая», передает «Радыё Свабода».

Мероприятие посвященная 50-летию творческой деятельности мастера, одного из основателей художественной группы «Погоня».

Выставка «Айчына светлая мая» - это дань уважения автора нашим великим соотечественникам. В галерее нарисованных художником портретов - Всеслав Полоцкий, Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, король Миндовг, великие князья Ольгерд, Витовт, Ягайло, гетман Константин Острожский, Франциск Скорина, Винцент Дунин-Марцинкевич, Элоиза Пашкевич, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович и многие другие выдающиеся люди.

Дипломную работу в Государственном театрально-художественном институте молодой художник защитил на отлично. Это была серия картин на тему восстания 1863 года. И позже Микола Купава не раз возвращался к образу Кастуся Калиновского.

В середине 1970-х годов в творчестве художника появляются Янка Купала и Якуб Колас. Выходят альбомы, посвященные народным поэтам - «Путями Янки Купалы» (линорит) и «Родной берег певца» (автолитографии). Микола Купава создал десятки картин, связанных с местами, где жили Купала и Колас: Вязынка, Окопы, Окинчицы, Альбуть, Ласток, Минск, Вильнюс.

«Художник одинаково профессионально владеет различными техниками изобразительного искусства, - говорит искусствовед Татьяна Горанская. - Ему подвластны как живопись, так и акварель, линорит, офорт, цветная автолитография, рисунок».

Микола Купава - известный иллюстратор книг белорусских авторов. На его счету около четырех десятков изданий. Это и книга поэтов мира «Слушайте - Хатынь!», и «Городская геральдика Беларуси», и произведения Тетки, Купалы, Короткевича. Значительное место в творчестве художника занимает оформление белорусских народных сказок: сам он называет это своим любимым занятием.

За оформление энциклопедического справочника «Франциск Скорина и его время» Микола Купава был удостоен диплома и медали Скорины. Он лауреат премии Белорусского фонда Тадеуша Костюшко, победитель конкурса «Вечные города».

В прошлом году художник завершил оформление знаковой книги «Прусская война» известного поэт-латиниста ВКЛ Яна Вислицкого. Поводом для издания стало 500-летие ее выхода из печати.

Микола Купава родился 31 января 1946 года в Орше. Один из основателей объединения «Погоня» Белорусского союза художников. Обучался в Минском художественном училище, в 1976-м окончил отделение графики Белорусского государственного театрально-художественного института. С 1978-го - член Белорусского союза художников.

Работал преподавателем в художественном училище, художественным редактором журнала «Маладосць», заместителем директора училища имени Глебова при Белорусской академии искусств, преподавателям рисунка и акварели на архитектурном факультете Белорусского национального технического университета.

В 1998-2004 годах - председатель объединения «Погоня».

Принимал участие почти в сотнях национальных, персональных и международных выставок. Произведения Купавы хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, музее Великой Отечественной войны, Государственном литературном музее Максима Богдановича, Государственном литературном музее Янки Купалы, Литературно-мемориального музея Якуба Коласа, музее истории и культуры Оршанщины, Белорусском музее в Нью-Йорке, в частных собраниях зарубежья .