Гомельская бабушка-гитаристка о милиции: Одни бандиты ушли — другие пришли 7 1.06.2017, 12:18

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Играющая на гитаре лампочкой гомельская пенсионерка Лидия Дробышевская взорвала интернет еще в 2009 году.

С тех пор видеоролик, где она исполняет блюз на гитаре при помощи лампочки, посмотрели более 6 миллионов человек со всего мира. Nn.by узнали, что изменилось в жизни Лидии Дробышевской с тех пор.

Лидия родилась в Гомельской области, ее мать происходила из зажиточного рода Галицких, многих из родственников по этой линии расстреляли при советской власти. Отец был сельским учителем, однажды своими руками он создал скрипку — с этого и началось музыкальное увлечение Лидии. Ее никто не учил нотной грамоте. Девочка самостоятельно овладела сначала скрипкой, потом аккордеоном и гитарой. Лампочка в ее руки попала в зрелом возрасте, когда зажимать струны пальцами уже было тяжело.

О необычной гитаристке-самоучке написали многие издания, она выступала на российской «Минуте славы»…

Не успела Лидия Константиновна отойти от чрезмерного внимания, как в 2017 году на ее голову «обрушилась» новая волна любопытства: известно, что видео с ней решили показать в шоу Clickbait на MTV International. Звучит круто, но до сих пор, кроме хлопот, ей это ничего не принесло.

Как и раньше, Лидию можно увидеть на краю маленького гомельского рынка, рядом с аптекой напротив вокзала, где она играет то народные мелодии, то блюз. Даже если здесь жарко, Лидия не пересаживается в тень, так как на другом месте гитара будет звучать иначе, придется ее перестраивать. Телевизор сломался, проводное радио отключили, так что новые песни в ее репертуаре появляются, если только она услышит где-то мелодию на слух. Лидия Константиновна очень любит фронтовые песни, украинские и, как ни странно, раннего Витаса. Об отечественных эстрадных песнях говорит, что «в большинстве их всё, как не из того места растет».

«Вот сегодня удалось заработать лишь рубль, а вы говорите — слава. Даже на лекарства не хватит. Но я ничего не требую и не осуждаю людей, я же не ради денег играю, а для себя в первую очередь. Деткам очень нравится и молодым людям».

Лидия Дробышевская и рада, что ее покажут на MTV, и нет, так как внимание СМИ порождает сплетни соседей: «Журналисты зарабатывают на мне деньги, а люди из Гомеля думают, что и мне с этого перепадает. Плюют в мою сторону со словами «когда тебе уже денег будет хватать?». Противно это, но пусть брешут: собака лает — караван идет». Женщина говорит, что встречаются даже такие ненормальные, которые пытаются гитару отнять. Она и в милицию обращалась, но безрезультатно: «Какая милиция? Кому простые люди нужны? Нет государства. Одни бандиты ушли — другие пришли».

Больше всего на свете Лидия мечтает о том, чтобы нашелся музыкант, которому она передаст свое умение. С сыном и внуками не удалось — не дано. Приезжали и столичные виртуозы, но пока никто не смог повторить ее мастерство.

«Я с 1932 года, возраст берет свое, мне все тяжелее ходить и играть. Будет очень обидно, если преемник не найдется…», — вздыхает Лидия Константиновна.