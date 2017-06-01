Макрон ведет Путина твердой рукой 1 Николя Тензе, «Немецкая волна»

1.06.2017, 12:29

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Фото: Nataliy Zemboska/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Франции уже пошел дальше своих предшественников.

Эмманюэль Макрон, еще будучи кандидатом в президенты, требовал, в отличие от своей соперницы Марин Ле Пен, бескомпромиссного сохранения санкций в отношении России. В своей предвыборной программе он открыто называл Россию угрозой для Европы и ее безопасности. После этого некоторые стали задаваться вопросом, какой тогда смысл в том, чтобы так быстро после вступления в должность принимать Путина в Версале.

Прагматизм, который продемонстрировал Макрон в отношениях с Россией, вызвал у некоторых наблюдателей недоумение. Но встреча показала: беспокойство было напрасным. Эмманюэль Макрон не пошел ни на какие компромиссы. Возобновление диалога с Москвой, который полностью не прекращался и в годы правления его предшественника Франсуа Олланда, прошло в точности согласно плану Елисейского дворца: Макрон задавал тон, а Путин играл вторую скрипку.

Что не может быть темой переговоров России и ЕС

В присутствии российского лидера Макрон повторил критические замечания в адрес Кремля и продемонстрировал, что он способен обходиться с Россией решительно. Он осудил действия российских пропагандистких СМИ, таких как Russia Today и «Спутник», которые, как указал французский президент, распространяли клевету и оскорбления в его адрес во время избирательной кампании. Одновременно с этим Макрон встал на защиту прав человека в России. Он выступил с осуждением преследования геев в Чечне и пообещал внимательно следить за репрессиями в отношении неправительственных организаций в России.

Это говорит вот о чем: каким бы необходимым ни был диалог с Россией, не стоит начинать вести переговоры о том, что не может быть предметом переговоров. Чтобы понять, как Макрон будет относиться к дестабилизации Украины со стороны России, нужно учесть три не проговоренных вслух обстоятельства:

1. Отношения с Германией: Франция и Германия являются сооснователями переговоров в нормандском формате, в ходе которых были заключены минские соглашения. Не менее важна решимость Меркель и Макрона углубить двусторонние отношения между Парижем и Берлином. Они оба могут теперь занять вакантную роль «лидера свободного мира», которую освободил для них президент США Трамп. Украина для исполнителя такой роли - вызов из разряда самых сложных.

2. Единство Европы: Макрон знает, что европейцам ни в коем случае нельзя расколоться в вопросе Украины, прежде всего санкций, в противном случае Путин одержит победу. Неслучайно, что участники саммита G7 в сицилийской Таормине подтвердили необходимость таких санкций. В заключительной декларации речь шла даже о возможном усилении санкций.

3. Международное право: оно не дает никаких оснований признавать вторжение в Донбасс на востоке Украины и аннексию Крыма.

С учетом этих обстоятельств можно возобновить диалог с Россией. Макрон доказал, что обладает дипломатическими способностями и подтвердил, что Украина, как и Россия, должны выполнить свою часть минских соглашений, но в то же время он не оставил никаких сомнений в том, кто, по его мнению, несет главную ответственность за невыполнение договоренности, заключенных в Минске: Кремль.

Макрон идет дальше предшественников

Диалог, который твердой рукой направляет новый французский президент, стратегически продолжает линию Олланда. Но Макрон открывает для себя возможность выступать с требованиями. Так он сможет прощупать, на какие компромиссы готова Россия и продемонстрировать твердость, не ставя под сомнение необходимость долгосрочного сотрудничества.

Планы французского президента по укреплению европейской обороноспособности вместе с ФРГ и перегруппированию Франции внутри НАТО показывают, насколько хорошо он осознает опасность, исходящую от России, и как велика его решимость действовать.

Он заставляет Путина сделать выбор: либо сменить позицию, либо отвечать за последствия своих действий. Несмотря на улыбку и честную волю к диалогу, Макрон пошел дальше, чем любой другой французский президент до него. Во многих отношениях он напоминал своей решимостью генерала де Голля во время блокады Западного Берлина и Франсуа Миттерана в наиболее острый период холодной войны.

Эмманюэль Макрон показал, что умеет объединять ценности и реализм, не впадая в фатализм, который ему некоторые вменяют. И он бросил Путину вызов. «Вы готовы изменяться и смотреть вперед?», - спросил молодой президент Франции. Если Путин согласится, то Макрон победит. Если нет, то он хотя бы сможет показать всем, что Путин больше не в состоянии признавать правила мирного сосуществования. Скоро все станет ясно.

Николя Тензе, «Немецкая волна»