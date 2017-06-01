В Пинске водитель покусал ГАИшника 12 1.06.2017, 12:41

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Покусанного инспектора отправили лечиться.

В Пинске инспектор дорожно-патрульной службы пострадал от действий пьяного водителя. Задержанный оказал сопротивление при задержании, И в довершение всего пустил в ход… зубы, о чем корреспонденту varjag.net рассказал следователь Пинского межрайонного отдела Следственного Комитета Михаил Чистовский.

Произошел данный инцидент в ночь с субботы на воскресенье 21 мая, примерно в 3.20. Черный «бумер» привлек внимание инспекторов своим неадекватным поведением на дороге.

«Уроженец и житель города Пинска 1990 года рождения, двигаясь по улице Советской привлек внимание сотрудников ДПС своим, скажем так, неадекватным поведением на дороге. Сотрудники ДПС в сою очередь предприняли меры для его остановки. Но водитель БМВ не отреагировал и решил скрыться — он начал движение в сторону улицы Кирова. Но возле дома №2 по названной улице его автомобиль по техническим причинам прекратил движение», – рассказал Михаил Чистовский.

Техническая неисправность автомобиля не остановила правонарушителя – он бросил автомобиль и решил скрыться от сотрудников органов внутренних дел бегством.

«Побежал он в сторону дома №2А по ул. Кирова, но был задержан сотрудниками ДПС, и, в процессе задержания, в отношении одного из них применил насилие в целях воспрепятствования его законной деятельности. Данный гражданин ранее судим по ст. 328 УК РБ, в настоящее время женат и имеет на иждивении одного малолетнего ребенка», – отметил следователь.

Как было установлено позже, правонарушитель был пьян, и, по всей видимости, именно из-за присутствия алкоголя в крови (как показала экспертиза — 1,2 промилле), а также непогашенной судимости, он решил уйти от инспекторов.

Но теперь, вместо санкций за пьяное вождение, нарушителю придется ещё отвечать и за насильственные действия в отношении сотрудника ГАИ.

«В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Данный гражданин задержан в порядке ст. 108 УПК РБ. находится в ИВС Пинского ГОВД. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении данного гражданина», — пояснил Михаил Чистовский.

А покусанному инспектору придется лечиться. Помимо укусов, во время борьбы с правонарушителем, он получил ушибы, так что досталось ему серьезно. До сегодняшнего дня сотрудник ДПС находится на больничном.