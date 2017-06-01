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Андрей Костицын перешел в китайский «Куньлунь»

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  • 1.06.2017, 12:47
Андрей Костицын

В минувшем сезоне известный белорусский хоккеист выступал за хоккейный клуб «Сочи».

Белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Ранее сообщалось, что борьбу за форварда вели два клуба — «Куньлунь» и минское «Динамо», но он выбрал первоначальное предложение.

«Андрей Костицын подписал односторонний контракт с «Куньлунем» сроком на один год», — сообщили championat.com в пресс-службе китайского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач, коэффициент полезности «+9». Всего в КХЛ на его счету 173 (78+95) результативных балла в 284 играх за «Сочи», «Торпедо» и «Трактор».


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