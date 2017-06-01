Минчане обрушили шквал негодования на чиновников Ленинского района 14 1.06.2017, 12:59

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Чиновники оскорбили вставших на защиту своих домов жителей улиц Первомайской и Пулихова.

Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в квадрате ул. Ульяновской — ул. Первомайской — ул. Пулихова — ул. Смоленской — ул. Ленина началось 29 мая. На презентацию проекта, которая прошла в среду в актовом зале школы № 4, собралось около 100 местных жителей. Обсуждение получилось довольно громким, пишет tut.by.

«Это не ваша территория, а города Минска»

Началась презентация проекта с комментария замглавы администрации Ленинского района Андрея Бондаренко.

— Все замечания и комментарии по проекту будут приниматься с конкретными предложениями, выводами, с конкретными ссылками на нормативные документы, чтобы эти замечания и предложения были учтены, — предупредил замглавы.

— То есть каждый человек должен подавать свои претензии, ссылаясь на законы? То есть каждый должен быть юристом? — уточнила девушка в зале.

— Нет, но если с вашей точки зрения в проекте есть нарушения, то нужны ссылки на законы, которые эти нарушения подтвердят.

— А мое мнение гражданина не учитывается?

— В каком плане оно должно учитываться?

— Потому что это моя территория, на которой я живу.

— Это территория города Минска, — ответил Бондаренко. Эти слова вызвали в зале шквал недовольства.

Еще один вопрос, который волновал собравшихся — почему в состав комиссии не включили представителей общественности, которые подавали заявки.

— Заявку на включение представитель общественности подал не вовремя, уже после того как комиссия была сформирована, — пояснил Бондаренко.

— Но почему бы администрации не пойти навстречу и не включить человека, если есть заявление? — удивился общественный деятель Виктор Янчуревич.

В зале не успокаивались и настаивали на том, чтобы прямо на месте включить в состав комиссии местную активистку Людмилу Гайковскую.

В итоге сама Гайковская успокоила собравшихся, сказав, что администрация уже не раз шла навстречу и в этот раз тоже должна решить этот вопрос.

Презентацию, спустя 20 минут, все-таки начали. О планах проектировщиков рассказал главный архитектор проекта Вячеслав Евсеев.

— Проект развития этой территории уже представлялся и не раз. Но теперь в него внесли изменения, которые связаны с выходом некоторых нормативных документов, в том числе генплана Минска, утвержденного в 2016 году. Территория и границы данного детального плана не изменились: улица Первомайская-Пулихова-Смоленская-Ленина. Эта территория — ядро Минска, и в генплане она обозначена для застройки объектов высокого уровня, в том числе международного значения. А в данный момент тут находятся предприятия и учреждения, которые не соответствуют требованиям по своему функциональному назначению: это завод Кирова, некоторые автомобильные и строительные базы, склады на улице Красноармейской, — рассказал Вячеслав Евсеев.

Еще одно изменение, которое произошло с момента прошлой презентации проекта, — части объектов придали статус историко-культурной ценности: среднеэтажной застройке на Первомайской и территории Капища.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация жилого и общественного фонда, снос ветхой застройки, строительство социальных объектов, снос жилой усадебной застройки по ул. Смоленской под красные линии. Также планируется вынос завода им. Кирова (три корпуса которого до конца года выставят на аукцион), складов, мастерских, и размещение на их месте многофункциональных комплексов с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Построят здесь еще автостоянки, паркинги, площадки для игр, отдыха, спорта.

По проекту под снос попадают жилые дома на улице Красноармейской № 20, 22, 43, 39. А также склады, баня на Красноармейской 32а, бытовые здания и склады с номерами 34, 72, 45, 35, 21а, 21, по Первомайской 14/2, Смоленской 2 г и гараж в переулке Казарменном 5а.

На месте этих зданий и на инвестиционных участках планируют построить детский сад на 150 мест на Красноармейской, 32а, два пристроенных детских сада на 35 и 75 мест, магазин, пять многофункциональных комплексов с объектами обслуживания и встроенными паркингами и несколько отдельных паркингов.

— В многофункциональные комплексы предлагается включить встроенные жилые блоки. Чтобы они не превратились в общественные, развлекательные места, которые после шести часов вечера становятся мертвыми зонами, мы решили включить в них блоки, где будет продаваться жилье, — пояснил архитектор. — Мы предлагаем сделать три таких комплекса и разместить их ближе к реке Свислочь, а объекты общественного назначения будут выходить на улицу Красноармейскую. Они не задевают интересы существующей застройки.

На новые детсады в проекте местные жители отреагировали резко.

— Уже нет детей в районе, кто будет ходить в эти ваши сады? У нас одно здание старого детсада забрала прокуратура. А теперь будут строить новый. В чем логика?

— Сейчас на этой территории проживает 1,9 тысячи людей. А после реализации проекта количество увеличится до 4,5−4,8 тысячи. Поэтому садики здесь будут необходимы, — сказал Евсеев. — Да, прокуратура здание забрала. Но у вас внутри двора есть баня, которая по нормам тут не должна существовать. На ее месте мы предлагаем построить детский сад.

«Дома специально довели до такого состояния, чтобы снести их было выгоднее, чем ремонтировать»

В квартале будут развивать улично-дорожную сеть. Например, архитекторы предлагают восстановить мост через Свислочь от улицы Красноармейскую на улицу Смоленскую.

— Он будет пешеходный и транспортный, — сказал архитектор. — Таким образом на первое время мы сделаем Смоленскую сквозной и строить новые объекты будет легче. Но я хочу вам сказать: сиюминутно застройка территории не произойдет. Будут аукционы, потом разработки проектов, строительство затянется на какое-то время. Поэтому мы выделили объекты, которые могут развиваться в первую очередь, хотя бы до 2020 года. Например, завершение реконструкции кафе «Старое русло», восстановления моста на улицу Смоленскую.

Улицу Первомайскую тоже планируют расширять. Но не за счет сноса домов — все жилье здесь сохраняется.

Местным жителям планы архитекторов пришлись не по душе. Активистка Людмила Гайковская выступила с вопросом по поводу улицы Проектируемой, которая упрется в улицу Ленина. Новая улица пройдет через детскую площадку и только в прошлом году благоустроенные дорожки.

— Это было сделано с большим трудом и за большие деньги. Неужели сейчас все это снесут, вкатают в асфальт? На эту площадку приходят дети со всего района. В нее вложено столько сил. — задала вопрос Гайковская.

— Это благоустройство включено в наш проект. Никто трогать дорожки и вашу детскую площадку не будет, — заверил Евсеев. — Проект рассчитан надолго, на него нужны средства и инвесторы. Поэтому если они не найдутся, проект вообще останется только на бумаге.

Возмутились на встрече и жители домов в Казарменном переулке и на улице Красноармейской. Дома двухэтажные, 1950−1960-х годов постройки.

— Дома 20 и 22 строились в тот же год, что и дома № 16,18 и 24. Эти дома оставляют, наши сносят. Почему? — спросил Юрий, который живет в доме № 22.

— Когда мы побывали в этих домах, мы увидели их состояние, сделали обследование. И было решено их сносить.

— Когда вы их обследовали? Никто вас там не видел. И вообще, это вы намеренно довели дома до такого состояния! У нас капремонт не делался с 1961 года! На сайте администрации Ленинского района есть списки домов на капремонт, нашего дома не было там никогда, нет и на этот год. Зато есть дома, которые построены гораздо позже наших домов. Вы специально это сделали, а теперь хотите нас выселить отсюда, — возмутился Юрий.

— Сносить и отселять людей будут только если найдется инвестор, — сказал архитектор. — Все условия будут оговариваться с собственниками квартир отдельно.

В зале начали шуметь и задавать вопросы наперебой. Отвечать на них архитектор не успевал. Микрофон передавали из рук в руки, желающих выступить было немало.

В итоге один из членов комиссии не выдержала.

— Цирк на сегодня закончен? — спросила у зала заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, чем вызвала шквал негодования.

Еще через 10 минут криков один из местных жителей предложил проголосовать за два пункта: включение в состав комиссии представителя общественности и отправку проекта на доработку. Проголосовали за это единогласно.