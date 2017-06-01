Президент Эстонии: Все хотят жить по европейским стандартам 3 1.06.2017, 13:07

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Керсти Кальюлайд

Фото: epl.delfi.ee

Жители Эстонии едины в базовых принципах, вопреки стараниям российской пропаганды.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что российская пропаганда пыталась показать, что в Эстонии есть "фашисты", и для этого их пришлось "откуда-то привозить".

Об этом она сообщила в интервью в передаче "Человек под Дождем", российского телеканала "Дождь".

Кальюлайд отметила, что жители Эстонии точно едины в одном - в стране никто "не хочет проснуться и почувствовать себя жителем Российской Федерации".

"Все хотят жить по европейским стандартами. Это касается жизни, свободы, ценности, чтобы каждый человек мог прикрепить к своей машине любой флаг и при этом не быть наказанным за то, что не поддерживает официальную точку зрения", - сказала она.

"Конечно, были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти их в Эстонии. Мы хорошо понимаем, откуда это идет, - это российская пропаганда", - заявила Кальюлайд.

По ее словам, Эстония "еще мало по сравнению с остальными странами страдает от пропагандистского влияния".

Она привела в пример "дело Лизы в Германии". "До этого мы не могли сказать, что немцы обращали внимание на риски в этой сфере. А потом однажды в Берлине стал возможен такой плакат: "Свобода в Германии решается также и в интернете", - отметила Кальюлайд.