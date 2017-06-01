Президент Эстонии: Все хотят жить по европейским стандартам

Президент Эстонии: Все хотят жить по европейским стандартам3
- 1.06.2017, 13:07
- 2,823
Жители Эстонии едины в базовых принципах, вопреки стараниям российской пропаганды.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что российская пропаганда пыталась показать, что в Эстонии есть "фашисты", и для этого их пришлось "откуда-то привозить".
Об этом она сообщила в интервью в передаче "Человек под Дождем", российского телеканала "Дождь".
Кальюлайд отметила, что жители Эстонии точно едины в одном - в стране никто "не хочет проснуться и почувствовать себя жителем Российской Федерации".
"Все хотят жить по европейским стандартами. Это касается жизни, свободы, ценности, чтобы каждый человек мог прикрепить к своей машине любой флаг и при этом не быть наказанным за то, что не поддерживает официальную точку зрения", - сказала она.
"Конечно, были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти их в Эстонии. Мы хорошо понимаем, откуда это идет, - это российская пропаганда", - заявила Кальюлайд.
По ее словам, Эстония "еще мало по сравнению с остальными странами страдает от пропагандистского влияния".
Она привела в пример "дело Лизы в Германии". "До этого мы не могли сказать, что немцы обращали внимание на риски в этой сфере. А потом однажды в Берлине стал возможен такой плакат: "Свобода в Германии решается также и в интернете", - отметила Кальюлайд.