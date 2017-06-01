Появились подробности скандала с участием начальника Ветковского РОВД 1 1.06.2017, 13:15

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Фото: Vetka.by

В Ветке начальник местного РОВД полетел с должности за то, что ударил подростка.

Между тем, хотя об инциденте знает буквально весь город, информация о нем – только неофициальная. И это несмотря на то, что министр внутренних дел Игорь Шуневич подчеркивает как раз показательную «открытость» своего ведомства, передает «Белсат»

В Ветке уволили начальника местной милиции за инцидент, который произошел еще в апреле. В нерабочее время подросток на замечание милиционера ответил грубостью. В ответ тот его ударил. Это все, что известно. От комментариев отказывается даже мать пострадавшего парня, ссылаясь на возбужденное уголовное дело.

На странице же местного РОВД в интернете на месте начальника учреждения теперь обозначена незанятая вакансия. Увольнение предыдущего главы Ветковской милиции Владислава Антоненко подтверждают и в Гомельском облисполкоме, однако причин не называют.

«Он сегодня на улице побил одного ребенка, а завтра он будет мучить других людей по другим делам, в том числе криминальным. То есть это свидетельствует о том, что прежде всего этот милиционер несдержанный, и он может не контролировать в определенных случаях свои действия и поступки», – говорит правозащитник Леонид Судаленко.

В Следственном же комитете и вообще не упоминается ни имя, ни должность задиры в погонах, которого тот занимал на момент происшествия:

«Следователи разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел в Ветке между безработным местным жителем 1979 года рождения и несовершеннолетним 2001-го года рождения. На данный момент проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление объективной картины происшествия».

Тем временем информация о насилии людей в погонах над простыми гражданами, в том числе детьми, в независимые СМИ попадает все чаще. По словам бывшего начальника милиции Витебщины Мечислава Гриба, его бывших коллег развращает безнаказанность, гарантированная властями за бездумное выполнение ее зачастую преступных приказов. А потому и изменить милицию к лучшему без общих изменений в стране невозможно.

«Потому что у нас авторитарная власть. Милиция, органы внутренних дел подчиняются этому режиму, и они ответственны перед этим режимом. Они и служат этому режиму, а не народу – их с народом ничего не связывает! Народ их не избирает, народ их не назначает – они перед народом не отчитываются!», – говорит Мечислав Гриб.