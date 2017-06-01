Видеофакт: Счастливые школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем

Видеофакт: Счастливые школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем2
- 1.06.2017, 13:28
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Выпускники из Аризоны творчески отметили окончание учебы.
Выпускники американской школы из города Чандлер (штат Аризона) решили оригинально отпраздновать завершение учебы: они устроили водопад из своих тетрадей с домашними заданиями. Об этом пишет Mashable (перевод – lenta.ru).
На видеоролике, опубликованном в Twitter-аккаунте под названием @GIRLposts, видно, как в течение полутора минут с верхнего этажа на школьную лестницу сыплются тетради и отдельные бумажные листы. Потом школьники скатываться по ним вниз, как по водяной горке.
В комментариях пользователи посочувствовали уборщику, который работает в этой школе.