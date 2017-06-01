Как Путин получил «на орехи» от Украины 9 Ирина Геращенко

1.06.2017, 13:33

Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Весна 2017 года доставила много неприятностей авторитарным правителям.

Был в нашем детстве хороший фильм «Три орешка для Золушки». Этой весной «Золушка» дала Путину «на орехи».

1. На первом месте, без преувеличения, решение Стокгольмского суда в пользу Нафтогаза против Газпрома. Гудбай, десятилетняя энергетическая зависимость. Мы соскочили с газовой иглы навсегда! Ура. Ну и плюс Газпрому не удалось обанкротить Нафтогаз и забрать себе с потрохами.

2. Разделяет первое место Соглашение об ассоциации. Мы заплатили за нее кровью лучших наших украинцев. Эту кровь мы Путину и РФ никогда не простим. Ни убитых в январе-феврале 2014, ни нашу Небесную Гвардию украино-российской войны. Януковичу не простим тоже его измены Украине. Их ждет Гаага. А мы будем бороться за полноценное членство в ЕС, пусть даже этот вопрос не краткосрочной, а среднесрочной перспективы.

3. Безвиз - на третьем месте. Дополнительный бонус, вступающий в силу накануне дня России.

4. Запрет символа «русской весны» маскарадной георгиевской ленты, которая имеет такое же отношение к победе над фашизмом, как наша Анна Ярославна к Москве. Это, вроде бы, идеологическая мелочь, но в условиях гибридной войны - важнейшее решение. Пусть эта лента ползет змеей за поребрик и там отравляет, в европейской Украине ей делать нечего.

5. Языковые квоты на ТВ. Украина - многонациональное и многоязычное демократическое государство и все языки, в том числе русский, здесь свободно развиваются и существуют. Но чем больше украинского - тем больше Украина.

Дополнительный бонус: закрытие всевозможных вконтактов и одноклассников. Как поется в украинской «народной» песне: «Не ищи меня вконтакте, в одноклассниках нас нету»

6. Несмотря на усилия Кремля поставить нормандский формат на паузу и ничего не менять в Донбассе, где «нас там нет», наши европейские партнеры, как и Украина, хотят прогресса в выполнении Минских соглашений. О чем Путину очень четко заявили и канцлер Меркель, и президент Макрон. Победа Макрона - это замечательный орешек французов и Путину, и Ле Пен.

Дипломатический фронт был удачным для Украины этой весной. На фронте настоящем наши воины держат орков. Ценой своей жизни. Почти сто Ребят погибли с начала года за европейскую Украину. Помним...

Если говорить еще о наших потерях, то Россия в марте экспроприировала через своих марионеток в ОРДЛО украинскую собственность, украла украинские предприятия на оккупированных территориях. Не стоит забывать, что формальным основанием для кражи стали так называемые редуты, организованные одной политической силой и иже с ними. Танцы и пиар на крови помогли россиянам легализовать их грязные сценарии. При этом осталась открытой украинско-российская граница, ее неконтролируемая часть, и именно оттуда завозится оружие для убийства украинцев. Блокируют орков наши военные! А редутники заблокировали украинскую экономику, так как крупные предприятия с оккупированных территорий с начала войны перерегистрировались на подконтрольных власти территориях и платили налоги в украинский бюджет. Теперь украденную оттуда продукцию орки перевозят в РФ и там реализуют. Экономические последствия этих редутных шоу мы все еще ощутим. Желательно, чтобы была и политическая ответственность редутных партий, принявших и предпринявши удар по украинской экономике, как и за газовый контракт 2009 года.

Чего ждем от лета? Санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений. Единства и солидарности мира. Орешков для РФ на всех фронтах столько, чтобы она, наконец, сломала зубы.

Ирина Геращенко, «Фейсбук»