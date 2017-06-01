Бывшего топ-менеджера управделами Лукашенко приговорили к 9 годам 8 1.06.2017, 13:42

5,509

Наказание также получила бывшая жена чиновника и несколько бизнесменов.

Бывшему исполняющему обязанности первого замначальника «Главного хозяйственного управления» управделами Лукашенко дали девять лет усиленного режима с конфискацией за коррупцию. Наказание также получила его бывшая жена и несколько бизнесменов, пишет tut.by.

За решение каких вопросов давались взятки

Сообщается, что 31 июля 2015 года по подозрению во взяточничестве правоохранители задержали и.о. первого замначальника «Главного хозяйственного управления» управления делами диктатора Владимира Реентовича, его бывшую супругу, а также двух учредителей ООО «ПКБ-Плюс» Александра Пикулика и Григория Ветра.

Оперативники установили, что с 2013 года по 2015 год Пикулик и Ветер передали Реентовичу взяток на общую сумму порядка 100 миллионов неденоминированных белорусских рублей или 10 тысяч деноминированных. Это повлекло за собой причинение существенного вреда государственным и общественным интересам. Деньги Реентович напрямую не брал, а действовал через своего посредника — бывшую супругу.

Как поясняют силовики, взятки передавались за заключение договоров строительного подряда между Главным хозуправлением и ООО «ПКБ-Плюс» и подписание по данным договорам актов и справок о стоимости выполненных работ и своевременную оплату из средств республиканского бюджета. Деньги также давались за обеспечение победы ООО «ПКБ-Плюс» в процедурах государственных закупок.

В отношении Реентовича и двух учредителей Следственный комитет завел 14 уголовных дел, а уже в ноябре 2015 года в рамках расследуемого уголовного дела был выявлен еще один факт получения им взятки на общую сумму более миллиарда неденоминированных белорусских рублей или 100 тысяч деноминированных.

На этот раз деньги были переданы директором одного из столичных ОДО за организацию заключения и исполнения государственного контракта на выполнение работ по модернизации зданий республиканской собственности Главного хозуправления, подписание актов выполненных работ и своевременную оплату из средств республиканского бюджета.

Какие приговоры вынес суд

В декабре 2016 года суд Минского района вынес приговор, в соответствии с которым Реентовичу по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий) УК, ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК, ч. 3 ст. 430 УК было назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, со штрафом в размере 1000 базовых (21 000 рублей). Также постановлено взыскать с него в доход государства более 110 000 рублей.

Его бывшая супруга осуждена по ч. 2 ст. 432 УК (Посредничество во взяточничестве) на 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Пикулик и Ветер осуждены по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки) УК: Пикулик — на 3 года ограничения свободы, Ветер — на 4 без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В 2017 году на решение суда была подана апелляционная жалоба. Минский областной суд, рассмотрев ее, 17 мая 2017 года вынес решение оставить все без изменений, кроме наказания для бывшей супруги. Она приговорена к лишению свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Что такое Главное хозуправление управделами Лукашенко

«Главное хозяйственное управление» управления делами Лукашенко является самым крупным оператором на рынке нежилой недвижимости Беларуси, сообщается на сайте организации. Сегодня в ведении ГХУ находится несколько сотен объектов недвижимости республиканской собственности, которые перешли по наследству от БССР. В основной части из них размещаются органы госуправления. Остальные сдаются в аренду. Самые лакомые объекты находятся в центре Минска и областных центров.

Крупнейшие развлекательные и выставочные площадки также находятся под контролем УДП. Речь идет о Дворце республики, Республиканском культурно-просветительском центре и «БелЭкспо».

«Республиканский культурно-просветительный центр», который располагается на берегу Свислочи, большинству обывателей известен как концертный зал «Минск». Эта одна из крупнейших в белорусской столице концертных площадок является самым весовым активом в РКПЦ. В стенах учреждения также постоянно работает Белорусский институт правоведения, располагается Национальный пресс-центр. База центра регулярно используется для проведения различных мероприятий корпоративного характера: семинаров, презентаций, фуршетов, юбилеев и торжественных вечеров.