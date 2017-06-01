закрыть
1 июня 2017, четверг, 16:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Ходасевич: Наверняка что-то забьем в матче со Швейцарией

6
  • 1.06.2017, 14:51
  • 2,371

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич сделал прогноз на товарищеский матч Швейцария – Беларусь.

«Давайте попробуем найти интерес к товарищескому матчу между сборными Швейцарии и Беларуси помимо тактических тонкостей и дебюта новичков. Естественно, не будем играть против команды Игоря Криушенко: это не в моих правилах. А вот ставка, что обе команды забьют, мне видится интересной.

Понятно, что эксперементальный состав не будет надежен в обороне, и мы от 9-й команды в рейтинге ФИФА, допускаю с большой долей вероятности, пропустим. А вот то, что не забьем... Ну сколько это может продолжаться? Наверняка что-то забьем.

Швейцарцы, вероятно, будут преследовать какие-то свои цели. А возможно, так игра будет складываться, что наши добьются успеха в атаке.

Так что обе забьют. Думаю, нам стоит рассчитывать на положительные эмоции хотя бы в канун противостояния. А что будет в реальности – увидим», – цитирует Ходасевича tribuna.com.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами