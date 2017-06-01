В Польше стартуют международные учения Baltops 17 3 1.06.2017, 15:00

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Фото: AP

В маневрах примут участие более 4 тысяч солдат, 50 кораблей и более 50 самолетов.

Польский Военно-морской флот направил для участия в учениях пять тральщиков, два минных транспорта и одну подводную лодку, передает «Радио Польша».

В учениях на Балтийском море будут принимать участие подразделения из Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Польши, Великобритании, Швеции и США. Польша выступает в качестве принимающей страны.

В пятницу и субботу большая часть пришвартовавшихся в торговом порту судов откроют свои двери для посетителей. Подразделения покинут Щецинский порт в воскресенье, тогда и начнется основная часть маневров Baltops 17.

Учения будут проходить в Балтийском море, на учебных площадках Военно-морского флота Польши, морской и наземной частях Центрального полигона Военно-воздушных сил в Устке. Маневры продлятся до 18 июня и завершатся в Киле (Германия).

Целью учений Baltops с самого начала является демонстрация присутствие НАТО в регионе Балтийского моря. ВМС Польши, изначально в рамках программы «Партнерства ради мира», а затем как член альянса, принимает в них участие.

Организатором учений Baltops является Command Naval Strike и Support Forces NATO.