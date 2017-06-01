Хоккейнутая страна 7 Кирилл Живолович, «Белгазета»

1.06.2017, 15:09

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А главный «хоккеист» не перестает всех парить - то клюшкой, то веником, то клюшкой, то веником.

В одном восточноевропейском государстве, в царстве устоявшегося православного атеизма и редких спортивных радостей жили-были ветераны «Юности» и другие приближенные к клюшке люди, которые слились в едином порыве и решили стать водителями «красно-зеленой хоккейной машины», способной отутюжить на льду самих канадцев.

«Хоккей - это битва, а мы выходим покататься»; «На «Мерседесах» ездят, а результата нет»; «Пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой»; «Все хоккеисты мыслят ничем, кроме зарплаты»; «У Захарова и хоккеистов только «зелень» в глазах!» - такими эмоциональными цитатами главного специалиста в хоккейных вопросах пестрят заголовки минувшей недели.

Даже далекие от спорта люди не могли не прочувствовать на себе этот очередной коньковый зигзаг в отечественной истории, когда вслед за в целом уже привычным и традиционно слабым выступлением белорусских хоккеистов на чемпионате мира последовала реакция самого высокопоставленного обладателя черного хоккейного шлема. Из 22-х активностей, которые отдельно зафиксированы на сайте правителя государства на прошлой неделе, помимо шести поздравлений и двух соболезнований, случилось сразу четыре события, которые позволили гаранту затронуть ключевую для страны тему - вопросы развития хоккея.

И это не считая состоявшейся несколькими днями ранее встречи с руководителем МВД Игорем Шуневичем, который является еще и председателем наблюдательного совета хоккейного «Динамо». Как гласят официальные хроники, во время той встречи была предложена «новая концепция развития хоккейного клуба «Динамо-Минск», а «одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в т.ч. в тренерском штабе».

Спортивная тематика, в т.ч. хоккейная, звучала и во время рабочей встречи бессменного руководителя с главой своей администрации Натальей Кочановой. Ей напомнили о предстоящем Олимпийском собрании и сообщили о целях и задачах нового руководителя хоккейной федерации, которым без барабанной дроби и громких фанфар был назначен специалист широчайшего профиля Семен Шапиро.

Потом произошло целое «совещание по развитию хоккея в Беларуси». На всякий случай по итогам столь важного мероприятия гражданам из самых высоких уст страны пояснили, что «состояние дел в хоккее обсуждается на отдельном совещании отнюдь не потому, что в этой сфере есть великие достижения или, как принято говорить в обществе, я сам играю в хоккей».

Чтобы всем было понятно, что хоккей в Беларуси - это больше, чем хоккей, несостоявшийся энхаэловец выставил эту игру с шайбой на доску самого ценного и святого, что есть в хрустальном сосуде: «Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос».

Но на самом деле вопрос не в этом, а в том, что когда правитель государства обсуждает с руководителем своей вертикали, с председателем облисполкома и с министром внутренних дел вопросы хоккея, подводя грустные итоги и всерьез делая прогнозы, требуя непонятных результатов, то это даже больше, чем идеология.

Это страна такая. Хоккейнутая слегка. С психологической травмой не меньше, чем у шведского голкипера Сало, пустившего небывалую «пенку» от белорусов на Олимпиаде 15 лет назад.

Ни отсутствие каких-то действительно значимых традиций в этом виде спорта, ни малодоступность игры с шайбой для населения, никакие другие доводы и аргументы за два десятка лет не убедили наших фантазеров в том, что Беларусь никогда не была и никогда не будет «великой хоккейной державой».

Как ни усаживай перед собой Кочанову, Шуневича и Шапиро, они все равно останутся Кочановой, Шуневичем и Шапиро, имеющими отношение к хоккею такое же, как Дональд Трамп к приготовлению хрустящих драников. Вполне возможно, что из этой бравой троицы каждый смотрел эпическую киноисторию про легенду N17 и все они с легкостью отличают вбрасывание от проброса, но все равно их вместе легче представить не в коньках на льду, а на верхней полке в бане. И главный парильщик всех их при этом не перестает парить и «ператрахивать» - то клюшкой, то веником, то клюшкой, то веником!

Кирилл Живолович, «Белгазета»