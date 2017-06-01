Стартап белорусов Kino-mo покажут на выставке в Орландо 1.06.2017, 16:06

Фото: tut.by

Kino-mo представляет собой проект объемных голограмм.

Проект белорусов Кирилла Чикеюка и Артема Ставенко Kino-mo будет представлен на крупной выставке InfoComm, которая пройдет в Орландо (штат Флорида, США) 14—16 июня. Мероприятие организовано торговой ассоциацией, которая объединяет компании в области аудиовизуальной и информационной коммуникации. На грядущей выставке среди множества других проектов будет показана и разработка наших соотечественников, пишет onliner.by.

Kino-mo представляет собой проект объемных голограмм. Когда смотришь на такие изображения, кажется, что они висят в воздухе. Технология уже используется в Беларуси для рекламы продукции одной из компаний.

Два года назад стартап Kino-mo вошел в топ-3 проектов на конкурсе Pitch to Rich, который организовывался компанией Virgin Group миллиардера Ричарда Бренсона. В 2016 году еще один крупный бизнесмен, Марк Кьюбан, подписал с Kino-mo договор об инвестировании.