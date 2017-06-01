Павел Северинец: Патриотов нужно официально признать политзаключенными 1.06.2017, 16:27

Павел Северинец

Правозащитники должны были это сделать сразу после выхода пропагандистского фильма.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец пояснил «Радые Рацыя», почему всех фигурантов «дела патриотов» как можно скорее нужно признать политзаключенными.

- Правозащитникам следовало бы признать парней политзаключенными сразу, как только стало понятно, что это за дело. Мы же видели пропагандистский фильм, в котором не было ничего кроме лжи. И такие же фильмы видели в 2008-м году, в 2010-м, в 2011-м и далее. К тем правозащитникам, которые признали патриотов политзаключенными, вопросов нет. Для тех, кто не признал, на мой взгляд, с каждым днем ситуация становится все более ясной. Является информация, что ребят пытают, людей выпускают на свободу, а значит де-факто признано их невиновность. Поэтому мне кажется, что признание их политзаключенными - дело времени. И если у некоторых правозащитников имеются юридические проблемы для такого признания, то можно было бы сказать, что де-факто - это политзаключенные, а де-юре мы можем признать их после суда. Это, как мне кажется, был бы выход для тех, кто держится каких инструкций или внутренних документов, принятых по поводу политзаключенных.

- Почему фигурантов дела надо признать политическими заключенными как можно раньше?

- Потому что это поставит ситуацию в новое качество. Дело в том, что тогда европейцы начнут просто задавать вопросы по поводу дела властям. А теперь они не задают, ждут результаты суда, хотя этот суд может произойти и через полгода, и через год, и через полтора. У нас известны случаи, когда люди годами сидят в следственном изоляторе. К сожалению, это сейчас и используется. Люди стали фактически заложниками, и эту тему продают России. Вот, мол, посмотрите, сколько мы наловили белорусских патриотов, а за это дайте нам кредит. Поэтому, естественно, общественность должна принимать какие-то меры. Кто-то пусть присылает письма, кто-то молится либо проводит акции солидарности. А у правозащитников нет другого выхода, как только признать парней политзаключенными. Для этого, на мой взгляд, совсем не обязательно ждать суда.