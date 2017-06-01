В ЕС может появится должность Европейского министра финансов 1.06.2017, 16:41

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Европейская Комиссия выдвинула идеи дальнейшей интеграции Евросоюза.

Исполнительный орган Европейского союза — Европейская комиссия выступила с рядом предложений по дальнейшей интеграции стран-членов содружества на фоне усилившихся за последние годы центробежных тенденций, обусловленных решением Великобритании покинуть Евросоюз и миграционным кризисом, пишет economistua.com.

Европейская комиссия предлагает ввести должность европейского министра финансов и учредить новый единый рынок облигаций для последующей консолидации долговых обязательств стран-членов содружества, однако реализовать эти планы станет возможным только к 2025 году. Единый интегрированный финансовый и экономический союз потребует также создания министерства финансов, глава которого станет председательствовать в еврогруппе. В связи с этими преобразованиями встанет также вопрос о создании бюджета еврозоны.

Однако эксперты отмечают, что на данный момент идеи эти не воплотимы в жизнь по причине сильной разобщенности и политических преобразований внутри государств-членов Евросоюза, однако идея создания единых еврооблигаций, которые обеспечили бы большую финансовую стабильность региону, является жизнеспособной, по причине того, что предполагает дальнейшую интеграцию не только стран еврозоны, но и иных, менее экономически развитых, членов содружества.

Еврокомиссия озабочена обеспечением финансовой стабильности региона, а потому также выдвигает идею менее инвазивной тактики страхования финансовых обязательств отдельных стран всеми членами Евросоюза, при которой каждая страна сможет торговать своими ценными бумагами, однако в случае дефолта одного из членов содружества другие будут вынуждены покрывать обязательства банкрота. Эта идея находит большую поддержку в Германии, правительство которой не согласно на создание еврооблигаций.

На данный момент страны-члены Евросоюза экспериментируют с идеями дальнейшей интеграции, курс на которую объявили избранный президент Франции Эммануэль Макрон совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель, а эти две страны являются крупнейшими донорами Евросоюза, после выхода Великобритании.