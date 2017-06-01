Модернизация по-лукашенковски: колесо крутится – белки бегут 6 1.06.2017, 17:04

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Лев Марголин

Очередной крестовый поход во имя спасения деградирующей экономики не даст никаких результатов.

1 июня на совещании о стратегии развития нефтепереработки Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси «многие проекты модернизации предприятий провалены». На этот раз спасать экономику он поручил своему недавно назначенному помощнику Александру Косинцу, пишет ucpb.org.

Насколько оправдано это решение. Способен ли новый куратор предложить выход из патовой ситуации?

Экономист Лев Марголин уверен – очередной крестовый поход во имя спасения деградирующей экономики под предводительством назначенца не даст никаких результатов:

«Ситуация с модернизацией экономики в нашей стране напоминает белку в колесе. Колесо крутится – белки бегут, периодически белки меняются. Но результатов конкретных нет. И проблема заключается в том, что вся модернизация носит государственный характер. Т.е. государство выделяет деньги, государство определяет в какие проекты вкладывать, государство назначает ответственных чиновников. Все, вроде, заняты делом, но никто лично своими деньгами ни за что не отвечает.

В мире давно уже поняли, что модернизировать предприятия может только его собственник. Только тот, кто рискует собственными деньгами, кто трижды внимательно просчитает возможный результат этой модернизации, проследит, чтобы какой-то процент от этих денег не ушел по частным карманам в ущерб качеству. Всего этого в нашей стране, к сожалению, нет. И я абсолютно уверен, что назначение нового куратора на эту важнейшую задачу (а сколько таких кураторов уже было!) не даст никаких результатов. Пока модернизацией будут заниматься чиновники эффекта от нее не будет».