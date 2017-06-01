Наследник кремлевского трона 3 Дмитрий Спивак

1.06.2017, 17:13

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Дмитрий Спивак

Какой будет Россия после Путина.

Версальский вояж кремлевского царя продемонстрировал, что время не подвластно даже небожителям. Они тоже стареют. Они так же уходят. Или остаются до конца.

Путин, безусловно, зло. Против Украины ведёт гибридную войну, Крым забрал, Донбасс разрушил, Абхазию держит в заложниках, Приднестровье «подкармливает», Трампу помог стать Президентом, Асада поддерживает, ИГИЛу помогает втихаря, Европу шантажирует возможными терактами. Мы уже не всегда осознаем, где реальность, а где миф. И это понятно. За 18 лет (!!!) единоличного правления ядерной Россией, можно было выжить из ума и самому стать мифом. Наши тут за пару-тройку лет из мира адекватности уходят, а тут два десятилетия всепоглощающей власти, несметных богатств и всенародной любви. Да еще и чемоданчик с кнопкой под боком.

Потому, мы все наши беды с ним и ассоциируем. Вот и мечтаем, когда же он уже уйдет. Если проанализировать, какова наиболее актуальная и популярная тема в украинских СМИ, то выходит что именно Путин. Путин и его Режим. Мы с утра до вечера пишем и говорим об одном и том же и ходим по кругу. Конспирологические версии выстраиваем про дворцовый переворот, состояние здоровья, излишний ботокс, очередной дворец или ультиматум Запада. Про Гаагу время от времени вспоминаем, про кризис российской экономики и участившиеся Марши несогласных. В общем, общая канва ясна. Долой самодержавца и тирана! И это понятно.

Только у меня, в связи с этим, возникает вопрос. Ну, вот ушёл Путин. Не стало его. И что? Что кардинально изменится? Надо же знать историю. Россия - такая страна, в которой к власти приходят тремя способами. Или в результате революции, или в результате сговора правящей финансово-политической верхушки. Ну, или в результате дворцового переворота. А выборы лишь являлись ширмой и официальным подтверждением принятых решений.

Так вот, революции в России сегодня не будет. Революционеров нет. Да и спроса на неё в обществе нет. Мощная пропаганда и зачистка «территории» дали результат. Навальный на поводке в виде оппозиционера – это скорее для внешней картинки. Да и сами подумайте, где Навальный, а где революция…

Далее. Дворцового переворота тоже не будет. Это невыгодно правящей верхушке, какие бы не были разногласия внутри этого конгломерата. Они понимают, чем подобные эксперименты чреваты для них и их будущего. Да и враги смогут легко воспользоваться моментом безвластия. Конструкция уж очень хрупкая.

Остаётся сговор. Привычный для России сговор элит. Совместное решение о приемнике Путина. Причём, не без участия и мнения самого царя. Таковы реалии. И таковы традиции. Казалось бы, Путин всех уже достал. Из-за его непомерных амбиций страдают олигархи и их капиталы, попавшие под санкции. Он их стал тяготить. Они не хотят быть изгоями. Наоборот, хотят и дальше жить на широкую ногу, и слыть джентльменами. Тогда, почему сговор? Ответ на поверхности. Потому, что Россией уже много лет правит «коллективный Путин». А сам ВВП является просто гарантом сохранения власти и приумножения капиталов, фундаментом стабильности для всего правящего класса. Вернее, для кремлевской и околокремлевской верхушки. И ради недопущения к кормушке других (а желающих достаточно) этот Клан обязательно договорится и приведёт к власти Наследника. Конечно, через все необходимые процедуры Выборов. Все ресурсы сосредоточены в их руках, а потому никаких проблем с этим не будет. И с Западом договорятся, чтоб выглядело безупречно.

И что Вы думаете, что на смену «великому и ужасному» придёт интеллигент-либерал с демократическими принципами? Нет, в современной России это невозможно. Так сложилась конъюнктура. Россией невозможно управлять либералу. Страна распадётся. России нужна крепкая рука, имперские амбиции, образ внешнего врага и Система. Желательно, ФСБшная. Или бандитская.

Кроме того, ну назовите мне фамилию возможного реального наследника на Кремлевский трон, который будет относиться к нашей стране лучше Путина? Который спокойно будет наблюдать за дрейфом Украины в сторону ЕС и НАТО? Который, наконец, добровольно вернёт нам Крым? Донбасс, это, пожалуйста. Разрушенный, разграбленный, с уничтоженными предприятиями и озлобленными людьми – он России не нужен. Ментальный и гуманитарный раскол там уже произошел. И это станет проблемой нашей страны. А вот Крым – это другое дело. Это сакральная для Московии стратегическая территория. Это эпохальная историческая тема.

Ну и Кто его отдаст, из тех, кто сегодня в окружении Путина? А другой и не станет преемником. Круг замкнулся.

К чему это я? Да к тому, что Украине необходимо понять, что с уходом Путина наши взаимоотношения с Москвой не станут более дружескими или равноправными. Нас всегда будут пытаться вернуть в свою орбиту влияния. Причем, разными методами. Пока, мы не докажем свою реальную самостоятельность.

Нам надо меньше «дьяволизировать» нынешнего хозяина Кремля. С ним все ясно. Рано или поздно он уйдёт. Гааги, конечно, никакой не будет. Капитуляции безоговорочной тоже. Таков современный мир. Будут договоренности. И не только внутри России.

А потому, надо отдавать себе отчёт в том, что этот наш географический сосед, с всегда присущими Имперскими замашками, никуда не денется. Кто бы там и с какими «демократическими» лозунгами не пришёл на смену Тирану.

Свой европейский выбор нам придется отвоевывать. Необходимо понимать, что радикализация общества и насильственная националистическая доктрина лишь ослабляет нашу страну и создаёт предпосылки для захвата наших земель. Или порабощения наших мозгов.

Уже сегодня надо строить свою экономику, не зависящую от этого северного соседа. Особенно, в направлениях энергетики и военно-промышленного комплекса.

Надо форсировать формирование собственной гуманитарной стратегии развития единой Украины, способной противостоять идеологическим диверсиям этого соседа. Давно пора создавать свой информационный щит.

Тогда, появится перспектива и будет развитие. Кто бы там у них не пришёл. Тогда и территории постепенно будут возвращаться... и люди.

Дмитрий Спивак, lb.ua