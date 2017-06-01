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Леонид Злотников: Пытаются модернизировать - не выходит

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  • 1.06.2017, 17:38
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Леонид Злотников
Фото: charter97.org

Потуги режима спасти «луканомику» тщетны.

Нефтепереработка, которая поддерживала белорусское «экономическое чудо» становится убыточной отраслью хозяйства, заявил в ходе совещания, посвященного стратегии развития нефтеперерабатывающей сфере, заявил Лукашенко. Диктатор отметил, что в модернизацию отрасли были вложены немалые деньги, однако она так и не дала результата, передает «Радые Рацыя».

На совещании прозвучала информация о планах завершить окончательную модернизацию Новополоцкого «Нафтана» до 2019 года. Независимый экономист Леонид Злотников сомневается в ее успешном результате.

- Если учесть модернизацию других предприятий: в машиностроении, цементной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслях, то практически никакая крупная модернизация в государственном секторе не удается. А приходит частный сектор, строит такое же предприятие, ну скажем пару деревообрабатывающих предприятий в Могилевской свободной экономической зоне, так там прекрасно работает литовский или еще какой-то капитал. А то же самое у нас пытаются модернизировать и получить такое же производство - не выходит.


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