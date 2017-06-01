Видеофакт: Белорусские футболисты приглашают болельщиков на матчи национальной сборной 1 1.06.2017, 17:47

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В ближайшее время сборная Беларуси по футболу сыграет с Швейцарией, Болгарией и Новой Зеландией.

Футболисты сборной Беларуси, представляющие внутреннее первенство, записали видеоприглашение на ближайшие игры национальной команды, пишет pressball.by.

1 июня сборная Беларуси сыграет спарринг со швейцарцами (Невшатель, стадион "Де ля Маладьяр", 21.45 по белорусскому времени), 9-го — отборочный поединок чемпионата мира с болгарами (Борисов, "Борисов-Арена", 21.45) и 12-го — товарищескую встречу с новозеландцами (Минск, стадион "Трактор", 19.00).