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Видеофакт: Белорусские футболисты приглашают болельщиков на матчи национальной сборной

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  • 1.06.2017, 17:47
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В ближайшее время сборная Беларуси по футболу сыграет с Швейцарией, Болгарией и Новой Зеландией.

Футболисты сборной Беларуси, представляющие внутреннее первенство, записали видеоприглашение на ближайшие игры национальной команды, пишет pressball.by.

1 июня сборная Беларуси сыграет спарринг со швейцарцами (Невшатель, стадион "Де ля Маладьяр", 21.45 по белорусскому времени), 9-го — отборочный поединок чемпионата мира с болгарами (Борисов, "Борисов-Арена", 21.45) и 12-го — товарищескую встречу с новозеландцами (Минск, стадион "Трактор", 19.00).


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