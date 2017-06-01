На белорусско-украинской границе открылся первый контактный пункт 2 1.06.2017, 18:09

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Сегодня в Пинске состоялось торжественное открытие контактного пункта «Пинск-Житомир».

На белорусско-украинской границе начал функционировать первый контактный пункт «Пинск-Житомир», передает БелТА.

Сегодня в Пинске состоялось торжественное открытие контактного пункта «Пинск-Житомир».

Контактный пункт является одним из основных элементов системы интегрированного управления границами. Оснащенный современными средствами прямой связи, он повысит эффективность охраны границы и противодействия транснациональным угрозам. Оперативный обмен информацией, проведение аудио и видеоконференций позволит в максимально сжатые сроки точечно реагировать на возникающие угрозы в целях обеспечения пограничной безопасности в регионе. Информация в контактный пункт «Пинск-Житомир» будет стекаться со всех территориальных органов пограничной службы, охраняющих белорусско-украинский участок границы.

Контактный пункт создан в рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Повышение эффективности охраны зеленой и водной Государственной границы между Беларусью и Украиной». Данный проект реализуется представительствами Международной организации по миграции в Беларуси и Украине, Государственным пограничным комитетом Беларуси и Государственной пограничной службой Украины.