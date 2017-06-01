Cтали известны подробности задержания главы Солигорского района 14 1.06.2017, 18:11

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Председателя Солигорского райисполкома подозревают в систематическом получении взяток.

СК возбудил уголовное дело за получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в отношении председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского. Дело возбуждено по материалам ГУБОПиК МВД Беларуси, передает kp.by.

- Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения, - рассказал начальник отдела информации Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Главу района задержали на дороге вблизи деревни Камень Копыльского района в момент получения взятки 2,7 тыс. долларов.

- Согласно данным оперативников, он на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий, - говорится в сообщении МВД. - Систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию.

Глава района систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию, добавили в МВД.