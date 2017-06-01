Владимир Некляев: Реальных шагов для белорусизации власти не сделали 2 1.06.2017, 18:23

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Владимир Некляев

Власти расходуют деньги на российскую попсу, вместо того чтобы вкладывать деньги в белорусскую культуру.

В Могилеве День Независимости должен пройти с размахом и на широкую ногу: только на российских певцов город выделит почти 84 тысячи долларов. В списке Газманов и Лещенко, которым запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма, передает «Белсат».

«Нигде в постсоветских республиках не увидишь рекламных щитов с фотографиями и программами концертов российской попсы. Скажем, Украина давно уже перекрыла для российской попсы информационные каналы. И это не связано с войной — они просто защищали свой эстрадный рынок. Они создали самостоятельную индустрию и достигли успеха», — считает поэт и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

По мнению Некляева, такие большие деньги расходуются на российскую попсу ради «удовлетворения культурных потребностей современной белорусской власти»:

«Своих исполнителей у нас вполне достаточно для того, чтобы заполнить тот вакуум, который якобы существует в белорусской песне».

Если бы власти сделали ставку на белорусских исполнителей, то это было бы очень полезно для развития белорусского языка и культуры.

«Сколько не говорится о мягкой белорусизации, но реальных шагов для нее нигде не сделано», — уверен Некляев.