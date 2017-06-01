Эстонский игорный бизнес уходит из Беларуси 4 1.06.2017, 18:35

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Игорный холдинг OEG завершил ликвидацию бизнеса в нашей стране.

Эстонская компания Olympic Entertainment Group (OEG) объявила о завершении ликвидации своего белорусского предприятия «Олимпик Казино Бел», пишет ej.by.

Как говорится в сообщении, «целью ликвидации была корректировка структуры группы».

Напомним, что в 2016 году руководство OEG, которым владеет крупный эстонский бизнесмен Армин Кару, сообщило, что компания будет выводить свои рыночные операции из Беларуси и Польши из-за неблагоприятных условий ведения бизнеса и налогообложения. С 2015 года белорусский рынок падал по оборотам и доле в совокупном бизнесе.

OEG, основным владельцем которой является эстонский миллионер Армин Кару, вышла на рынок Беларуси в 2006 году. Компании принадлежало несколько казино и игорных клубов и онлайн-казино OlyBet. По собственной оценке, на пике «Олимпик казино Бел» занимала свыше 10% игорного рынка Минска. На вторую пловину 2000-х годов пришелся азартный бум в Беларуси. Из-за запрета игорных заведений в России белорусские власти рассчитывали, что Минск и другие города страны превратятся в новые «монте-карлы». Но этого не произошло, россияне предпочли играть в Европе и Азии.

Армин Кару входил в тройку самых крупных эстонских инвесторов в экономику Беларуси. Среди них также Томас Тоол, акционер Silvano Fashion Group и «Милавицы», и Кайдо Иыэлехт, который с партнерами по Kaamos Group инвестировал в «Витебскую лесопилку».