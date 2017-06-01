Виктория Азаренко: Билли пережил в Беларуси культурный шок 9 1.06.2017, 18:38

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Теннисистка рассказала о пребывании своего бойфренда в Минске.

19 июня состоится возвращение Виктории Азаренко. Она выступит на турнире в Мальорке. После чего отправится на Уимблдон (3 июля), пишет kp.by.

- Дома хорошо, но в последнее время мне не хватало соперничества. Тренировки тренировками, но хочется уже играть матчи. Поэтому и решила пораньше вернуться в тур. Подготовка проходила хорошо. Тренер давно сказал: «Ты готова играть», - рассказала Вика Eurosport.

И еще поведала, как ее бойфренд Билли Маккиг познавал Беларусь:

- Вначале, наверное, пережил культурный шок. Сейчас он уже резидент Беларуси. Ему там очень нравится. Он играет в хоккей. С языком, конечно, сложно. Сама Беларусь ему очень нравится. Он открыл для себя что-то новое помимо Америки. Потому что в Америке люди обычно думают, что, кроме Америки, больше ничего не существует. Тут Билли увидел другую культуру, других людей, другие виды на жизнь. Ему это помогло вырасти. Приведу пример. Он никогда в жизни не ел суп. Теперь он ест и просит, чтобы на обед мама приготовила суп. Все супы ест.

Спросили Викторию, в честь кого назвали сына Лео Александр.

- Ни в чью-то честь. Не знаю, мне почему-то пришло это имя в голову. Потом мы начали перебирать разные имена, и я подумала, что к Лео очень трудно придумать скороговорки в рифму. Знаете, дети выдумывают такие пакости… Так вот к Лео очень трудно что-то такое придумать. А Александр... Хотелось, чтобы было что-то русское, чтобы были наши родные корни (на самом деле имя Александр греческое. - Прим.). Александр - очень сильное имя, и оно мне всегда нравилось. Кто-то будет думать, что назвала ребенка в честь Леонардо ДиКаприо, но нет. Мне просто понравилось имя Лео.

В интервью «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко рассказала, что будет путешествовать по теннисному туру вместе с сыном:

- Я не могу его оставить надолго. Этот визит в Париж для меня получился тяжелым, потому что его не было рядом. Думаю, Лео должен получить удовольствие от нахождения в туре.