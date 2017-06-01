США ввели санкции против граждан России, Китая и КНДР 1.06.2017, 18:53

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Под американские санкции попали три российские компании.

Минюст США ввели санкции в отношении трех российских компаний и одного гражданина России, говорится на сайте ведомства.

Санкции введены в связи с развитием ядерной программы КНДР.

В списке, в частности, «Независимая нефтегазовая компания» бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Под санкции также попала «дочка» компании «ННК-Приморскнефтепродукт».

В заявлении отмечается, что под санкции попал россиянин Игорь Мичурин (1978 года рождения).

Мичурин связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation. Имя Мичурина находится в списке лиц и фирм, которых Вашингтон подозревает в связи с ядерной программой КНДР.

Третья компания, попавшая под санкции, — Ardis-Bearings LLC, зарегистрированная в Москве.