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Беларусь вслед за РФ снизила экспортные пошлины на нефть

  • 1.06.2017, 19:14
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Постановление о снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты вступает в силу с 1 июня.

Беларусь с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 30 мая 2017 года N397, передает «Интерфакс».

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $84 до $80 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижена с $46,2 до $44 за 1 тонну, на товарные бензины - с $25,2 до $24 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24 за 1 тонну (была $25,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также были снижены.

Беларусь с 2010 года полностью унифицировала с Россией ставки экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, республика в соответствии с межправсоглашением, которое регулирует механизм распределения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, перечисляет в бюджет РФ весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти.


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