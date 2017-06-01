Маленькая страна с большими аппетитами 1.06.2017, 19:56

Аппетиты у правителя серьезные – растратить сотни миллиардов долларов ему вполне по силам.

Белорусский правящий класс категорически не хочет ничего менять внутри страны. И все надеется найти нового «спонсора», который будет нас поддерживать, ничего не требуя взамен. Возможно ли это?

«Без внешних инвестиций Беларуси уже не выкарабкаться, — пишет Юрий Пшенник на сайте «Наше мнение». —Но для того, чтобы инвестиции в страну пошли, для них необходимо создать реально привлекательные условия, то есть все же предпринять для этого определенные действия внутри страны. Просто на призывы инвестиции не пойдут.

У нас считают исключительно сколько в нас можно «инвестировать». И насчитывают сотни миллиардов долларов. Аппетиты у нашего руководства серьезные – растратить сотни миллиардов долларов ему вполне по силам. Но если посчитать, сколько в Беларуси можно вернуть и заработать, то и десятка миллиардов долларов не наберется. Да и то, исключительно в теории, поскольку вывод денег из страны, включая прибыли иностранных инвесторов, всячески ограничивается.

В самом деле, у нас очень маленькая страна с большими аппетитами. Народ привык довольствоваться малым, власть – нет. Здесь вам и количество силовиков, и непомерные траты на всякого рода дворцы, чемпионаты – на все то, что никогда не окупится по определению и никаких вложений денег не оправдает.

Мир вступил в эпоху «больших проблем» и больших перемен, что также часто подчеркивает и наш глава государства. И все равно делает ставку на поиск внешних «спонсоров», а не на внутреннее развитие. А такая «стратегия» очень опасна. Россия все меньше горит желанием спонсировать своего союзника просто по-дружески, без обязательств с его стороны. Словом, мир вокруг нестабилен, и «спонсоры» – тоже. Следовательно, ставку надо делать на себя, на собственный потенциал. Иначе никакие силовики не смогут гарантировать стабильность стране и самой системе власти.