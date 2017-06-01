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Трамп отсрочил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

  • 1.06.2017, 19:58

Представитель США сказал, что Трамп остался приверженцем своего предвыборного обещания и в конечном итоге выполнит его.

Президент США Дональд Трамп подписал документ, отсрочивающий перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Как известно, Трамп в ходе своей президентской кампании 2016 года обещал переместить посольство.

Официальный представитель США сказал, что Трамп остался приверженцем своего предвыборного обещания и в конечном итоге выполнит его.

«Он неоднократно заявлял о своем намерении переместить посольство. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно это случится», - говорится в заявлении Белого дома.

Там отметили, что Трамп «принял это решение, чтобы максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами».


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